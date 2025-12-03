El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gloria Suárez, la Nena, en el centro, durante el homenaje que le brindó 'Esto ye Ciares' en el campo de la Cruz en 2022. E. C.l
Gijón

Ceares pierde a Gloria Suárez, la Nena, que fue 'Teyera Exemplar' en 2022

El funeral se celebra este jueves, a las 16.30 horas, en la iglesia parroquia de San Andrés

E. C.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:21

Ceares perdió este miércoles a Gloria Suárez Sánchez, la Nena, una de sus vecinas más ilustres. distinguida como 'Teyera Exemplar' en 2022 por la Asociación de Vecinos 'Esto ye Ciares' «por su contribución y cariño al barrio».

La Nena falleció este miércoles a los 92 años y será despedida esta tarde, a las 16.30 horas, en la iglesia parroquial de San Andrés de Ceares.

Era hermana de Horacio Súarez Sánchez, conocido como 'el Nene', histórico activista y colaborador de iniciativas vecinales en el barrio de Ceares, fallecido en septiembre de 2022, a los 89 años.

