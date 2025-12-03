Ceares pierde a Gloria Suárez, la Nena, que fue 'Teyera Exemplar' en 2022
El funeral se celebra este jueves, a las 16.30 horas, en la iglesia parroquia de San Andrés
E. C.
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:21
Ceares perdió este miércoles a Gloria Suárez Sánchez, la Nena, una de sus vecinas más ilustres. distinguida como 'Teyera Exemplar' en 2022 por la Asociación de Vecinos 'Esto ye Ciares' «por su contribución y cariño al barrio».
La Nena falleció este miércoles a los 92 años y será despedida esta tarde, a las 16.30 horas, en la iglesia parroquial de San Andrés de Ceares.
Era hermana de Horacio Súarez Sánchez, conocido como 'el Nene', histórico activista y colaborador de iniciativas vecinales en el barrio de Ceares, fallecido en septiembre de 2022, a los 89 años.