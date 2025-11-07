Emotiva despedida a Alfredo Tejedor, «padre coraje» y expresidente de Aspace Gijón que «hizo de la adversidad virtud» Muy vinculado a Quintes, era «un sportinguista de manual» y recorrió los campos de toda España con su hijo Fredi, aquejado de parálisis cerebral, para seguir al equipo rojiblanco

Alfredo Tejedor con su hijo Fredi, aquejado de parálisis cerebral, y entre ambos el escudo del Sporting en una imagen de 2012.

Marcos Moro Gijón Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:18

Emotiva despedida esta mañana en la capilla del Tanatorio de Cabueñes para dar testimonio de la bella persona que fue en vida José Alfredo Tejedor Silos, fundador de Talleres Tejedor en Tremañes y expresidente de la delegación gijonesa de la Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral (Aspace).

Quienes le trataron y fueron amigos suyos destacan la bonhomía de una persona que, tras enviudar de su mujer Pili Roces , demostró ser «un auténtico padre coraje» que se volcó por completo en el cuidado y felicidad de su hijo Fredi, aquejado de parálisis cerebral. Juntos dieron rienda suelta a su ferviente sportinguismo y recorrieron durante años los campos de media España siguiendo al equipo rojiblanco de sus amores. A Alfredo lo definen como «un sportinguista de manual».

Pese a ser gijonés mantuvo una profunda vinculación con Quintes, parroquia maliaya a la que se mudó a vivir hace más de 40 años. Tras el fallecimiento de su esposa, Alfredo decidió quedarse definitivamente con sus hijos Fredi y Susana. A partir de ahí, padre e hijo fueron dos personas inseparables y el progenitor se mantuvo siempre al lado de su vástago intentando darle el mayor número de satisfacciones posibles. Los últimos 42 años ambos disfrutaron juntos del fútbol con el Sporting. Eran socios de la peña Casa Kilo con la que viajaban al menos cuatro veces al año.

Alfredo no dudó nunca en dar todas las alegrías a Fredi, como la ilusión de ir desde Quintes a Covadonga en silla de ruedas, o celebrar su 25 cumpleaños en una espicha que reunió a más de 75 personas. Comentaba el padre que «simplemente por ver cómo disfruta merece muchísimo la pena el esfuerzo de viajar con él».

Profesionalmente ejerció de empresario. Fundó y estuvo al frente muchos años de Talleres Tejedor, negocio que tiene su nave en Tremañes dedicado a la mecanización, reparación y mantenimiento de maquinaria industrial.

Celebración de la Palabra este mediodía en la capilla del Tanatorio de Cabueñes. Jesús Manuel Pardo

Tejedor era una gran colaborador de las actividades que se celebran en Quintes y como aficionado a la elaboración de sidra y profesional en fabricación de piezas metálicas, llegó a construir un llagarín en su casa para participar en la fiesta de sidra casera que se celebra anualmente en la parroquia maliaya.

Sus vecinos y allegados, en su último adiós, resaltan de Alfredo que fue «un hombre bueno y un vecino ejemplar, para el que el amor por su familia lo era todo y que hizo siempre de la adversidad virtud». Tras la celebración de la palabra, sus restos mortales fueron incinerados en el mismo Tanatorio de Cabueñes.