Fallece el alcalde pedáneo de Candanal, en Villaviciosa, a los 101 años Luis Alonso Sánchez, que seguía en activo, llegó al puesto en 1950 y desde entonces se volcó con esta localidad maliaya y el resto del valle

Villaviciosa Viernes, 15 de agosto 2025, 17:54

Estuvo a pie de obra hasta el último día de su vida. Villaviciosa, y de manera especial, llora la muerte de Luis Alonso Sánchez, quien falleció este viernes con 101 años recién cumplidos. Luis Alonso se había ido convirtiendo, con el paso de los años, en el decano de los alcaldes pedáneos. Lleva en ese puesto, dedicado a Candanal, desde 1950. Toda una vida dedicado a mejorar esta localidad del concejo de Villaviciosa y su entorno, que en el concejo recordaban tras conocer su fallecimiento. Casado con Josefa Santaeugenia, ya fallecida, con quien iba al mercáu de la plaza de abastos de Villaviciosa, todos los miércoles, a vender lo que sacaba de su huerta, tuvo cuatro hijos.

Con la mejora de los caminos como caballo de batalla, el que fuera alcalde de Candanal fue testigo privilegiado de la evolución y de la transformación de esta localidad y el resto del valle. De lo bueno, que fue mucho. y de lo no tan bueno. Entre esto último, Luis Alonso Sánchez solía referirse a la colaboración entre vecinos, que veía con mayor fortaleza en tiempos pasados. En lo positivo, y gracias también a su intensa labor como alcalde pedáneo, está el haber logrado que se completara la carretera en la zona, que les comunica también con Pola de Siero. También destacaba haber conseguido que el campanario volviera a tener campanas. Y sí, consiguió que se mejoraran los caminos.

El alcalde de Villaviciosa, en su nombre y en el de la Corporación trasladaba sus condolencias a la familia de Luis Alonso, reconociendo y agradeciendo su dedicación a Candanal.

El funeral se oficiará este sábado, a la una de la tarde en la iglesia de Candanal.

