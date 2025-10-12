Fallece Alejandro Sierra, histórico propietario de la camisería Sierra de Gijón

E. C. Gijón Domingo, 12 de octubre 2025, 15:55 Compartir

Este domingo falleció a los 74 años, Alejandro Sierra Martínez, comerciante que durante toda su vida estuvo al frente de la camisería Sierra, un negocio referente de la moda en la ciudad, con sede durante 85 años en la plaza del Parchís. Fundada en 1940 por Manuel Sierra, prestigioso profesional de la camisería a medida, la tienda se convirtió muy pronto en una referencia en la ciudad, gracias a la calidad de sus tejidos, el cuidado en los acabados y una clara apuesta por la exclusividad de sus prendas. Su hijo Alejandro tomó su relevo y no solo fue el responsable del negocio, sino también su mejor embajador. Tuvo el gusto suficiente para transformar aquella pequeña camisería en una tienda caracterizada por la elegancia, sofisticación y lujo discreto y unas prendas seleccionadas con gusto exquisito para una clientela exclusiva. La marca supo combinar tradición y modernidad con colecciones propias bajo los nombres de Sierra 1940, Sierra Outdoors y Barney & Luca, con prendas confeccionadas en su mayoría en Gran Bretaña e Italia. Pijamas, bóxers, camisas, corbatas o americanas formaron parte de un catálogo pensado para quienes buscaban algo más que ropa: un estilo de vida exhibido en un escaparate primoroso.

Con el fallecimiento de Alejandro Sierra, el comercio local pierde a un referente del sector de la moda. El funeral tendrá lugar el martes 14 de octubre, a las 16 horas, en la iglesia parroquial de San José de Gijón.

Temas

Moda