Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón

Había repartido el mayor premio de la historia de Gijón en juegos de azar: 19,2 millones de euros del Gordo de la Primitiva. Amalia López Tuya, titular junto a su marido, Juan Luis Cardeli, de la administración de lotería número 3 –ubicada en la calle Río de Oro, exactamente frente al centro comercial Los Fresnos–, falleció este domingo a los 56 años de edad en Lugo. Estaba viendo un partido de fútbol de su hijo en Vegadeo cuando, de pronto, sufrió una indisposición y tuvo que ser trasladada al Hospital de Lugo, donde falleció más tarde pese a los numerosos intentos de los sanitarios por salvar su vida.

Amalia era la tercera generación de esta administración, que «para ella era muy importante porque era de su abuela», María Amparo Martínez Granda, quien se hizo con la titularidad de un puesto de venta de lotería dentro de la Casa del Fumador, en Menéndez Valdés, allá por 1956.

«Todo el mundo la quería»

En los años noventa, ya con su madre María Amparo Tuya Menéndez, tuvieron que cambiar de emplazamiento y aterrizaron en la calle Río de Oro, precisamente cuando empezaba a funcionar el centro comercial Los Fresnos. «La heredó de su madre y ella era un punto de referencia allí. Conocía a todo el mundo y compraba en todos los comercios del barrio; todo el mundo la quería», recuerda su prima, Virginia García, para quien era «como una hermana».

Muy comprometida con su familia y su negocio, Amalia destacaba por ser una persona «muy alegre, luchadora y amiga de sus amigos, solo hace falta ver todas las flores que tiene», destaca García. Lo mismo dicen de ella quienes la conocieron en el terreno profesional. Eloy de la Concha, gerente de la administración de loterías número 16, no puede contar más que «cosas buenas». «El trato que tuvimos con ella siempre fue muy bueno. Era muy buena gente y un encanto», asegura.

El 5 de abril de 2021, Amalia y Juan Luis descubrieron que acababan de dar el mayor premio de lotería de la historia de la ciudad: 19.246.473,59 euros, al haber sellado el único boleto acertante de la máxima categoría del sorteo del Gordo de la Primitiva. Previo a este, ya daban cuenta de otros tres premios. El 14 de diciembre de 2014, un segundo premio de la Lotería Nacional; el 23 de abril de 2015, un primer premio de la Lotería Nacional y, el 25 de enero de 2021, una Bonoloto de 954.382 euros. Posteriormente, el 5 de septiembre de 2023 darían un premio de 162.494 euros y, el 27 de febrero de 2024, una Bonoloto con 42.053 euros. «Eran un matrimonio muy querido para nosotros», aseguran desde la Delegación Provincial de Apuestas y Loterías del Estado en Asturias.

Funeral, el martes en San José

Su velatorio está instalado en la sala 8 del Tanatorio de Cabueñes y su funeral será este martes, a la una de la tarde, en la iglesia de San José.