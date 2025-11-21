Fallece el bioquímico asturiano Luis Alfonso del Río Legazpi Era hermano de Alberto del Río, colaborador de LA VOZ DE AVILÉS hasta su fallecimiento en 2019, y desarrolló una destacada trayectoria profesional y científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

El pasado 18 de noviembre falleció en Granada a los 81 años el bioquímico asturiano Luis Alfonso del Río Legazpi, muy vinculado durante su juventud a Avilés y hermano del historiador Alberto del Río, colaborador de LA VOZ DE AVILÉS hasta su fallecimiento en 2019.

Luis Alfonso del Río Legazpi nació en Campomanes, pero residió en Avilés desde temprana edad antes de mudarse a Granada en su juventud donde desarrolló su carrera científica. Desarrolló una destacada trayectoria profesional y científica como bioquímico vegetal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), caracterizada por su gran dedicación y prestigio.

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Oviedo en 1967 y doctor por la de Granada en 1971, realizó su tesis doctoral en la Estación Expermiental de Zaidín, centro de investigación adscrito al propio CSIC y perteneciente al área de Ciencias Agrarias.

