Fallece César Fernández, exfutbolista del Sporting en los años sesenta También militó en el Ceares, Marino de Luanco, Hispano, Sporting Gijonés

E. C. Gijón Martes, 28 de octubre 2025, 21:16 Compartir

Falleció el exjugador del Sporting César Fernández García, conocido deportivamente por César. El óbito tuvo lugar en la noche del pasado jueves, pero los actos fúnebres se llevaron en una estricta intimidad.

Nacido en Moreda de Aller el ocho de julio de 1939, empezó a jugar en el Claret, equipo del Corazón de María, entrenado por el exfutbolista Mijares. Después militó en el Ceares, Marino de Luanco, Hispano, Sporting Gijonés y Sporting, con el que debutó en el homenaje a Sión, el 25 de diciembre de 1960.

En el equipo gijonés tuvo varias lesiones, lo que le impidió tener continuidad, cuando en la segunda vuelta se había asegurado la titularidad como centrocampista. También actuó en el lateral derecho. En el conjunto rojiblanco le tocó una época complicada, en la que se evitó el descenso en el Torneo de Palma. Posteriormente, jugaría en el Jerez Deportivo y el Pelayo.

Temas

Sporting de Gijón