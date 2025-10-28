El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El exfubolista César Fernández García. E. C.

Fallece César Fernández, exfutbolista del Sporting en los años sesenta

También militó en el Ceares, Marino de Luanco, Hispano, Sporting Gijonés

E. C.

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 21:16

Falleció el exjugador del Sporting César Fernández García, conocido deportivamente por César. El óbito tuvo lugar en la noche del pasado jueves, pero los actos fúnebres se llevaron en una estricta intimidad.

Nacido en Moreda de Aller el ocho de julio de 1939, empezó a jugar en el Claret, equipo del Corazón de María, entrenado por el exfutbolista Mijares. Después militó en el Ceares, Marino de Luanco, Hispano, Sporting Gijonés y Sporting, con el que debutó en el homenaje a Sión, el 25 de diciembre de 1960.

En el equipo gijonés tuvo varias lesiones, lo que le impidió tener continuidad, cuando en la segunda vuelta se había asegurado la titularidad como centrocampista. También actuó en el lateral derecho. En el conjunto rojiblanco le tocó una época complicada, en la que se evitó el descenso en el Torneo de Palma. Posteriormente, jugaría en el Jerez Deportivo y el Pelayo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  3. 3 Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper
  4. 4 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  5. 5

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  6. 6

    Una nueva vida en Asturias tras la dana: «La gente de Villaviciosa se ha volcado para tener una nueva oportunidad»
  7. 7 Un conductor de 70 años choca contra una valla en Valentín Masip, en Oviedo, y hiere a tres peatones
  8. 8 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  9. 9 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  10. 10 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Fallece César Fernández, exfutbolista del Sporting en los años sesenta

Fallece César Fernández, exfutbolista del Sporting en los años sesenta