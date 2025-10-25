Fallece Fina Clemente, histórica comerciante y alma del Oviedo Antiguo, a los 96 años Su capacidad de trabajo le llevó a recibir la Medalla al Mérito en el Trabajo en 2010 que dedicó a su abuelo Sabiniano Clemente, fundando de la tienda de ultramarinos de la calle Mon en 1904

Paz De Alvear Oviedo Sábado, 25 de octubre 2025, 13:04

El Oviedo Antiguo dice adiós a parte de su historia, de su alma. Dice adiós a un referente. Fina Clemente, la histórica comerciante al frente de la tienda de ultramarinos que fundó su abuelo, Sabiniano Clemente, en la calle Mon en 1904, ha fallecido este 24 de octubre a los 96 años. Una dolorosa noticia que deja huérfana a la ciudad de Oviedo y sobre todo, a los vecinos del casco viejo. Porque, aunque no lejos de la centuria, Fina Clemente estuvo al pie del cañón –con su bata de rayas y sus zapatillas– hasta hace poco. Ni la voraz pandemia la apartó en su momento del mostrador, de su casa.

Nacida en Grado, comenzó a ayudar a su abuelo en la tienda con tan solo 14 años, junto a su hermana Elvia, tras la muerte de sus padres. Y ya no quiso dejar de hacerlo nunca, el negocio familiar la atrapó y en sus manos cumplió 120 años. Lejos quedaban aquellas dos pesetas que pagaba Sabiniano Clemente por el bajo y la buhardilla donde vivía. Y ella, para dejar constancia, no dudaba nunca en sacar la carpeta donde conservaba una fotocopia de la escritura en recuerdo de unos tiempos que vendía arena a granel.

Viuda muy joven de Antonio Mario García del Otero, trabajó duro para sacar adelante a sus tres hijas –una de ellas ya fallecida–. La tienda era su casa, su refugio y la mantenía ocupada, activa. No en vano recibió la Medalla al Mérito en el Trabajo en 2010, un reconocimiento que, según afirmó entonces, le supuso «una enorme satisfacción y es un homenaje a mi abuelo». Tampoco faltó el homenaje de sus vecinos. La asociación Oviedo Redondo le brindó uno muy merecido en 2017.

Con profundos valores, tenía muy claro que en esta vida «hay que ser trabajador y honrado. En esta tienda, querer a la gente y que la gente te quiera es muy importante», declaró a EL COMERCIO en un reportaje. Y añadió: «Yo recibo muchas demostraciones de cariño, el dinero se necesita para vivir pero que te quiera la gente y quererla es fundamental». Y este es su legado porque a Fina Clemente todo el mundo la quería. Era un referente.

Este lunes 27 de octubre, se celebrará su funeral en la Iglesia de San Tirso El Real, a las 13 horas. La capilla ardiente queda instalada en el Tanatorio Los Arenales, en la sala número 7.

