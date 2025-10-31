El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Te contamos todos los planes para una noche de Halloween de miedo
Isabel Baragaño (primera por la izquierda), con sus hermanas, su hermano Félix y su última nieta en el bautizo de la pequeña. E. C.

Fallece Isabel Baragaño, presidenta de las antiguas alumnas de la Asunción en Gijón

Era una persona «profundamente religiosa» que destacó por su «tremendad bondad»

María Agra

María Agra

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:05

La presidenta de la Sociedad de Antiguas Alumnas de la Asunción, María Isabel Baragaño Suárez, falleció este jueves a los 69 años de edad en Gijón. Hermana de Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, fue madre de cuatro hijos y abuela de cuatro nietos.

Nacida en el seno de una familia de empresarios, fue siempre una persona «profundamente religiosa», muy vinculada al colegio de la Asunción, que hizo gala del «ejemplo de unión y cariño» que comparte con toda su familia. Pero, sobre todo, quienes la trataron destacan de ella «una tremenda bondad» que no sólo materializó en el ámbito familiar, sino también en su faceta más social. «Tenía muchas pandillas. En el tanatorio había coronas de sus amigos de Gijón y sus amigas de Tapia que impresionaban», recuerda un allegado a la familia.

Su despedida tuvo lugar este viernes, a las 18.45 horas, en la iglesia parroquial de la Asunción.

