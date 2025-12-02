El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

En la plaza de la iglesia de Colunga, Jose Antonio Fidalgo dio el pregón del Festival de la Boroña Preñada, en 2019. Xuan Cueto

Fallece José Antonio Fidalgo, cronista oficial de Colunga y referente de la gastronomía asturiana

Profesor durante décadas del colegio de La Inmaculada, escritor y divulgador nacido en San Juan de Duz, deja un legado académico y cultural de enorme valor

N. Vivar

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:08

Luto en Colunga. José Antonio Fidalgo Sánchez, nacido en 1939 en la aldea colunguesa de San Juan de Duz y residente en Gijón, falleció este martes 2 de diciembre. Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Oviedo en 1963, ejerció como profesor en distintos centros educativos. Entre ellos, el Colegio de la Inmaculada, en Gijón, donde impartió clase de Física y Química entre 1969 hasta 2003. Y aunque el paso de los años ya pesara en él, pudo disfrutar de un último encuentro -el pasado 5 de noviembre- con antiguos alumnos del centro educativo. Allí sintió el «cariño» que durante tantos años también depositó en sus enseñanzas. «Fue un desahogo emocional», resumió entonces sobre el encuentro.

Su última visita al colegio de la Inmaculada, en Gijón, donde impartió clase durante más de tres décadas.
Su trayectoria académica se plasmó en más de 150 textos de Física, Química y Tecnología para secundaria, bachillerato y facultades, convirtiéndose en un referente en la enseñanza científica. Además fue cronista oficial de Colunga.

Paralelamente, Fidalgo desarrolló una intensa labor como escritor y divulgador gastronómico, con más de un centenar obras dedicadas a la cocina asturiana y española, entre ellas 'El Gran Libro de la Cocina Asturiana', 'Cocina asturiana', 'Visita Asturias', 'Recuerda Asturias', 'Vive y descubre Oviedo', 'La cocina de los monasterios españoles', 'El mundo de las setas'...

Fue miembro de la Real Sociedad Española de Física y Química, de la Academia Asturiana de Gastronomía y recibió múltiples distinciones como la Faba de Oro del Ayuntamiento de Colunga, el Gran Collar de Oro de la Gastronomía en España y el título de Cofrade de Honor en diversas cofradías. Su fallecimiento supone una gran pérdida en Asturias.

