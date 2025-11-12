Fallece 'Lolita' Bonal, la histórica 'bridgeur' que fundó el Club Tricolor de Oviedo Viuda desde 2014 del empresario Fernando Fuente, pasó su vida dedicada a su familia y al bridge, una pasión que nunca abandonó

A. Arce Oviedo Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:25 Compartir

María Dolores Bonal, 'Lolita' Bonal para la mayoría, falleció este miércoles en Oviedo a los 95 años de edad. Viuda desde 2014 del histórico empresario trubieco Fernando Fuente Fernández, hijo del fundador de la antigua fábrica de loza de San Claudio, Bonal fue una mujer dedicada a su familia y a su gran pasión: el bridge. Una variedad de naipes que se practica con baraja francesa y en la que llevaba inmersa desde hace más de cinco décadas. Para ella, la disciplina, el único juego de cartas reconocido como deporte por el Comité Olímpico Internacional, era más que eso, era un verdadero tesoro. Su entusiasmo le valió para fundar el Club Tricolor junto a Pepita Iglesias y Conchita Corujedo hace cerca de cincuenta años.

Impartía clases de alto nivel en las que transmitía a sus alumnas sus años de intenso estudio y en los últimos tiempos también jugaba en la red. Deja cinco hijos: Fernando, Covadonga, María, Paloma y Juan; y diez nietos: Fernando, Ana, Lucía, Paula, Sofía, Candela, María, Eneko, Juan y Jaime. Era suegra de Paz de Alvear, jefa de Redacción en Oviedo de EL COMERCIO.

El Club Tricolor reabrió sus puertas en 2018 en la calle Cervantes y, poco después, fue trasladado a Valentín Masip. Nunca perdió la impronta de una de sus fundadoras y más brillantes jugadoras. Fue la 'bridgeur' más regular y acumuló torneos ganados como casi ninguna otra. Bonal fue también muy apreciada en Valdés, donde veraneaba en familia con su marido, fallecido a los 93 hace once años.

El funeral se celebrará este jueves, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Corazón de María.

Temas

Oviedo