¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Machi Felgueroso, subida en un buggy de golf en el Club Puerta de Hierro de Madrid. Foto cedida por la familia

Fallece a los 95 años Machi Felgueroso, socia fundadora del Club de Golf de Castiello en Gijón

El deporte del 'green' fue su gran pasión y le permitió competir por todo el mundo formando parte de la primera selección femenina en España. Gijonesa afincada en Madrid, era una forofa de las playas locales y jugó hasta los 90.

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:25

El golf gijonés está de luto por el fallecimiento a los 95 años de Margarita (Machi) Felgueroso Coppel, socia fundadora del Club de Golf de Castiello y una de las pioneras del deporte del 'green' en Asturias. Aunque actualmente residía en Madrid nunca perdió el vínculo con su Gijón natal.

Machi destacó con su juego, ganó campeonatos de España y estuvo en la selección española femenina en los grandes torneos y en el campeonato de golf del mundo femenino. Fue campeona de innumerables premios y en el Golf de Castiello hay un hoyo que ella lo hacía por un camino que lo acabaron llamando en el club 'el caminín de Machi'. Disfrutó de la práctic del golf hasta los 90 años.

En algo que era muy raro para su época, fue de las primeras gijonesas en conducir una moto (una Vespa) e ir al volante de un coche y viajó por todo el mundo gracias al golf. Atesoraba miles de anécdotas de cada campeonato en que participó.

Era viuda del ingeniero de minas Enrique Llansó, fallecido en 2009, con el que tuvo diez hijos. También era abuela de 23 nietos y bisabuela de 5 bisnietos.

Machi era una forofa de las playas gijonesas. Según explica Alberto, uno de sus nietos, su rutina veraniega en Gijón consistía en hacer 18 hoyos con unos amigos por la manaña en Castiello , ir al Tostadero, La Ñora o Estaño a mediodía y repetir otra ronda de 18 hoyos por la tarde con otros compañeros de Castiello.

