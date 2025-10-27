Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia Ambas eran el alma de Ultramarinos Sabiniano Clemente, la centenaria tienda de la calle Mon, que cerrará para siempre sus puertas

María Elvia Clemente, la hermana pequeña de Fina Clemente, ha fallecido. Sólo dos días después de su hermana. Tenía 94 años. Las nietas de Sabiniano Clemente, que hicieron de la tienda de ultramarinos de la calle Mon un trabajo y un hogar para todo el que se traspasaba sus puertas, se han ido prácticamente unidas. No podían vivir separadas, siempre estuvieron juntas y así ha sido hasta el final.

La noticia del fallecimiento de María Elvia cogió por sorpresa a todos y en especial a los vecinos del Oviedo Antiguo. Durante el multitudinario funeral de su hermana Fina, celebrado a la una de esta tarde en la iglesia de San Tirso, el párroco Adolfo Mariño comunicó la triste noticia que cogió por sorpresa a la mayoría de las personas congregadas en el templo. No faltaron los sollozos y los pésames a la familia de Fina y María Elvia Clemente. «Una esperó a la otra», dijo el sacerdote.

Marta María García Clemente, hija de Fina y sobrina de María Elvia, no podía contener la emoción por la doble pérdida: «Ellas vivieron toda la vida juntas, trabajaron juntas en el comercio», explicó. «Mi tía se jubiló con 65 años y se dedicó al cuidado de los mayores que teníamos en casa; mi madre decidió seguir en el negocio». Cada una con su tarea, pero «siempre juntas». Hasta el final. Su funeral será mañana, 28 de octubre, en el mismo templo: San Tirso El Real.

Oviedo se queda huérfana. En la memoria de todos siempre estarán las dos hermanas tras el mostrador de Ultramarinos Sabiniano Clemente, que ya ha cumplido 120 años. Su historia será ya para siempre territorio del recuerdo porque la histórica tienda de la calle Mon se despide con ambas hermanas. Cerrará sus puertas.

