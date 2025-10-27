El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
María Elvia y Fina Clemente, durante el reconocimiento que le brindaron los vecinos del Oviedo Antiguo en 2017. Mario Rojas

Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia

Ambas eran el alma de Ultramarinos Sabiniano Clemente, la centenaria tienda de la calle Mon, que cerrará para siempre sus puertas

Paz De Alvear

Paz De Alvear

Oviedo

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:40

María Elvia Clemente, la hermana pequeña de Fina Clemente, ha fallecido. Sólo dos días después de su hermana. Tenía 94 años. Las nietas de Sabiniano Clemente, que hicieron de la tienda de ultramarinos de la calle Mon un trabajo y un hogar para todo el que se traspasaba sus puertas, se han ido prácticamente unidas. No podían vivir separadas, siempre estuvieron juntas y así ha sido hasta el final.

La noticia del fallecimiento de María Elvia cogió por sorpresa a todos y en especial a los vecinos del Oviedo Antiguo. Durante el multitudinario funeral de su hermana Fina, celebrado a la una de esta tarde en la iglesia de San Tirso, el párroco Adolfo Mariño comunicó la triste noticia que cogió por sorpresa a la mayoría de las personas congregadas en el templo. No faltaron los sollozos y los pésames a la familia de Fina y María Elvia Clemente. «Una esperó a la otra», dijo el sacerdote.

Marta María García Clemente, hija de Fina y sobrina de María Elvia, no podía contener la emoción por la doble pérdida: «Ellas vivieron toda la vida juntas, trabajaron juntas en el comercio», explicó. «Mi tía se jubiló con 65 años y se dedicó al cuidado de los mayores que teníamos en casa; mi madre decidió seguir en el negocio». Cada una con su tarea, pero «siempre juntas». Hasta el final. Su funeral será mañana, 28 de octubre, en el mismo templo: San Tirso El Real.

Oviedo se queda huérfana. En la memoria de todos siempre estarán las dos hermanas tras el mostrador de Ultramarinos Sabiniano Clemente, que ya ha cumplido 120 años. Su historia será ya para siempre territorio del recuerdo porque la histórica tienda de la calle Mon se despide con ambas hermanas. Cerrará sus puertas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  2. 2 Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI permanente
  3. 3 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  4. 4 Sporting de Gijón 1-0 Zaragoza | El fortín de El Molinón resiste al Zaragoza
  5. 5 Saltan chispas entre Vinicius y Lamine Yamal
  6. 6 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  7. 7 Asturias simulará este miércoles una catástrofe: así sonarán las sirenas de emergencia en 14 presas
  8. 8

    Monte de Piedad de Gijón: de casa de empeño a hotel boutique
  9. 9 Ofrecía una vivienda protegida como alquiler turístico en Nuevo Roces, en Gijón
  10. 10 Boomer, equis, gen z... ¿Sabes a qué generación perteneces?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia

Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia