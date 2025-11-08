Fallece en Oviedo a los 60 años el escritor y profesor Javier García Rodríguez Vinculado a la Universidad de Oviedo, el vallisoletano era además coordinador del ciclo Palabra del Niemeyer desde 2016

Javier García Rodríguez, escritor, profesor, poeta y programador del Ciclo Palabra del Centro Niemeyer, falleció este viernes en Oviedo a los 60 años de edad.

Profesor titular en el área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Oviedo, también coordinaba el Mínor en Comunicación y dirigía el grupo de investigación Técnicas de inscripción social de la ficción y la teoría.

Antes de eso había impartido clases en las universidades de Iowa, Montreal y Valladolid, de donde era originario. Fue además autor de numerosos trabajos académicos y divulgativos sobre literatura y medios audiovisuales entre los que destacan 'En realidad, ficciones: Textos e imágenes en la ficción contemporánea (narrar y cómo)', 'Literatura con paradiña: hacia una crítica de la razón crítica' y 'Andarse por las tramas: literatura y series de televisión'.

Fue el primer director de la Cátedra Leonard Cohen, era miembro del jurado del Premio Tigre Juan y codirigía la colección de narrativa 'La cadena trófica'.

EL Centro Niemeyer ha expresado sus condolencias, poniendo en valor «su mirada cómplice, su entusiasmocontagioso y su amor por la literatura en todas sus formas».