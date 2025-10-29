Fallece Mercedes González, edil de Educación en el gobierno del tripartito de Oviedo Médico de profesión, fue directora de Cáritas y presidenta de Codopa

Paz De Alvear Oviedo Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:05

Mercedes González ha fallecido. Se ha ido una mujer, ante todo, luchadora. Hasta el final estuvo implicada en todas las causas injustas que consideraba necesarias cambiar. La enfermedad, que combatió y en momentos dominó, se ha llevado a una médica, a una activista, a una política. Dedicó su vida a muchas facetas.

Muchos la recordarán por trabajar en la Consejería de Sanidad -su primer trabajo-, otros por su paso por el servicio de Urgencias de Atención Primaria en el centro de salud de Llano Ponte en Avilés. Hay quien no podrá olvidar su etapa como directora de Cáritas o como presidenta de Codopa. Y no olvidarán muchos su labor como concejala de Educación del Ayuntamiento de Oviedo en tiempos del tripartito, entre 2015 y 2019. Fue en la listas de Somos como independiente.

Su compañera Ana Taboada, en un emotivo escrito, recordó sus logros políticos en el Ayuntamiento de Oviedo: «Comedores escolares para toda la infancia en Oviedo, mejora de las Escuelas Infantiles, cambio radical en la gestión del Albergue de Animales, Popular Ovetense, Escuela de Salud, bibliotecas vivas y activas». Porque «Merce», continuó, «pertenece a un club muy selecto: el club de las buenas personas».

Su marcha deja un hondo pesar en quienes compartieron con ella tiempo y dedicación en las múltiples facetas que desarrolló. En los últimos días, pese a su recaída, Palestina y Gaza estaban en su corazón.

Hija del doctor Pedro González y de la enfermera Enedina Menéndez, nació en 1954 en la calle Campoamor y nunca se movió de allí. La muerte de su madre cuando ella tenía tan solo nueve años la marcó de tal manera que no quiso abandonar nunca Oviedo para estar cerca de su padre.

Al terminar el instituto, y tras dejar Turismo, se matriculó en Medicina. Con tan sólo 18 años conoció a su marido, Pedro, se casaron y mientras estudiaba la carrera tuvo a dos de sus tres hijos. Ser madre le impidió presentarse al MIR, pero pudo trabajar en lo suyo. A los 40 años, una lesión vertebral la apartó de su camino.

Como «no sabía estar quieta», tal y como explicó a este diario en un reportaje, se dedicó a la acción social. «Lo había intentado antes, pero no podía porque no tenía tiempo», justificaba. El arzobispo Gabino Díaz Merchán la nombró directora de Cáritas y con Carlos Osoro salió del cargo. En su haber también está el haber ayudado a las presas de la cárcel de Asturias.

A pesar del cáncer, Mercedes González se consideraba «una persona afortunada». Siempre volcada en sus hijas y nietas y teniendo muy presente en su memoria a su marido.