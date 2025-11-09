Muere el empresario Pelayo Roces, exdiputado del PP y fundador de Foro El expolítico langreano de 65 años, padecía un cáncer desde hacía un año. Deja mujer, hijo y un nieto que lo despedirán el martes en La Felguera

Ramón Muñiz Gijón Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:32 | Actualizado 23:29h.

Pelayo Roces Arbesú, empresario asturiano, expolítico y uno de los fundadores de Foro Asturias, falleció el domingo en Oviedo. Natural de La Felguera y de 65 años, a Roces se le diagnosticó un cáncer hace cosa de un año y se sometió a tratamiento. Habitual de los Premios Princesa de Asturias, este año causó sorpresa no encontrarle en la entrada del Teatro Campoamor, con su vozarrón grave y radiante, junto a su mujer, Nuria Arbesú. Deja un hijo, Juan Roces, y un nieto, Juan.

Era hijo de Juan Roces Antuña y María Josefa Arbesú. El padre fue el empresario hecho a si mismo, fundador de las sociedades familiares que luego Pelayo asumiría e internacionalizaría. En la actualidad, era consejero delegado de Juan Roces S. A., empresa dedicada a crear prefabricados de hormigón desde su base en Tiñana (Siero).

La suya ha sido una trayectoria de gestión empresarial y obligaciones familiares que supo lidiar con una marcada vocación política. Con 22 años ingresó en el Partido Popular, formación de la que fue concejal en Siero, presidente comarcal y diputado de la Junta General, institución de la que fue vicepresidente durante tres legislaturas.

Una apuesta fiel

Fiel a Francisco Álvarez-Cascos, a comienzos de 2011 renunció al acta de diputado autonómico con el PP para encabezar la junta promotora de Foro Asturias. «Me tocó un poco organizar la estructura, el funcionamiento y la parte económica», evocaba en enero, cuando testificó en el juicio del que fue absuelto el expresidente del Principado.

«Nos juntamos unos cuantos para convencerle de que regresara a la política. Él era un candidato excepcional para la creación de nuestro partido», indicó. Álvarez-Cascos aceptó y «se dedicó exclusivamente a Foro Asturias, y menos mal que lo hizo, porque, si no hubiese aceptado, el partido no hubiese tenido ningún recorrido», aseveró en sede judicial.

El 22 de mayo de aquel año el partido ganaría las elecciones, Álvarez-Cascos se haría con la Presidencia del Principado y Roces regresaría al escaño en la Junta General.

El velatorio tendrá lugar desde el lunes, a las diez de la mañana, en la sede de la empresa familiar Juan Roces S. A., en Tiñana. El martes, a las 12, en la iglesia parroquial de La Felguera, se oficiará el funeral.