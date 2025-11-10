Fallece Tino Brugos, pionero de los movimientos sociales asturianos

Elena Rodríguez Gijón Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:05 Compartir

«En shock». Son las primeras palabras de sus compañeros del sindicato educativo Suatea al conocer la muerte repentina a los 67 años del militante y profesor de Historia Tino Brugos hoy en Santander, a donde había vuelto tras su jubilación, aunque nunca dejó el activismo y seguía asistiendo a las asambleas de Suatea en Asturias, su tierra de adopción. «Es un palo muy grande», dice, aún conmocionado Faustino Zapico, quien lo define como «un pionero de la izquierda social asturiana a todos los efectos». Porque Brugos fue cofundador a principios de los años ochenta del Comité de Solidaridad con América Latina (COSAL) y en los noventa de XEGA (Xente Gai Astur).

Apasionado de la Historia, empezó a guardar recortes de prensa a raíz del golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el presidente chileno Salvador Allende en 1973. Se trasladó a Asturias a estudiar la carrera y empezó muy joven a militar en la Liga Comunista Revolucionaria. Ocupó un papel destacado en la fundación de COSAL, a raíz de la revolución sandinista que derrocó la dictadura de la familia Somoza en Nicaragua en 1979. El objetivo era «denunciar las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se producían en todas las dictaduras del Cono Sur», recuerda Zapico. «El COSAL no se puede entender sin la figura de Tino Brugos», añade Zapico, quien lo recuerda como «una persona nada sectaria. Mi padre (Faustino Zapico Argüelles, histórico de Comisiones Obreras y del PCPE y fundador de la Asociación Fosa Común de Oviedo) era un militante estalinista feroz y siempre tuvo mucha estima por él».

«Erudito, pero sin caer nunca en la pedantería», su casa estaba llena de libros. «Tino era una enciclopedia viviente», añaden otros compañeros de Suatea. «Pero, sobre todo, era un luchador incansable. El pueblo kurdo (hace años fue retenido y más tarde liberado y expulsado de Turquía cuando participaba como observador internacional en territorio kurdo) o, más recientemente, el palestino, con su participación fundamental en las protestas recientes denunciando el genocidio, podrán recordar a un luchador ejemplar. Su conocimiento iba unido a su contante trabajo militante en defensa de la escuela y los servicios públicos».

Así, fue defensor de la causa LGTB cuando nadie hablaba de ello, sindicalista y «profesor irrepetible», conferenciante y articulista. «Es un palo muy grande», sostienen en el sindicato, al que se incorporó hace dos décadas y desde no entienden sin él la Intersindical asturiana, una organización inspirada en el modelo de la Intersindical Cántabra a la que estaba vinculado y conocía bien.

