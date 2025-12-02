Muere de forma repentina José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del FICX durante 16 años La perdida de quien estuviera al frente de Festival de Cine de Gijón entre 1995 y 2012 deja una profunda consternación en el mundo de la cultura. Cienfuegos, natural de Avilés, ha muerto a los 60 años

E. C. Gijón Martes, 2 de diciembre 2025, 20:36 | Actualizado 20:59h. Compartir

Consternación en el mundo de la cultura por la repentina muerte de José Luis Cienfuegos (Avilés, 1964). Actual director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y quien estuviera al frente del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) desde 1995 hasta 2012, ha fallecido este martes a causa de una aneurisma. El Ayuntamiento de Valladolid ha confirmado la triste noticia en un mensaje en su cuenta de X en el que expresa sus condolencias por el «fallecimiento repentino» del director del festival. «En estos momentos de dolor, la ciudad está al lado de su familia, de sus amigos, y de todos los compañeros del Festival y del mundo del cine. DEP»

El asturiano se puso al frente de la Seminci en 2023, una responsabilidad que supuso su relevo en la dirección del Festival de Cine Europeo de Sevilla. A la capital hispalense llegó Cienfuegos -licenciado en Psicología por la Universidad de Oviedo- tras ser destituido como director del FICX, cargo que ocupó exactamente dieciséis años, un mes y dieciséis días. El tiempo necesario para imprimir al certamen un profundo predicamento cinematográfico y una enorme conexión con la ciudad. Las pruebas estaban en las colas ante las taquillas y en las salas llenas en prácticamente durante todas las sesiones, cifras de participación que multiplicaban varias veces las obtenidas antes de su llegada.

El abrupto cese de este amante del séptimo arte en todas sus versiones -incluso las más comerciales aunque abriese una ventana a los productos menos convencionales y más transgresores- provocó una amplia contestación por parte del mundo del cine y de decenas de cinéfilos asturianos que se echaron a la calle para reivindicar el trabajo de quien creó Rellumes, un ciclo con vida propia en el que recalaban las rebeldías y así no perder la savia que había alimentado los aplausos nacionales de la cita, ya conocida como el Sundance español.

En actualización En ampliación