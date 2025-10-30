José Manuel Vilabella, hombre «inteligente, con un humor único y efusivo en sus argumentos» Los cocineros y críticos con los que compartió mantel despiden a «uno de los grandes escritores gastronómicos del país»

Jessica M. Puga Jueves, 30 de octubre 2025, 22:34 Comenta Compartir

La voz de José Manuel Vilabella nunca pasaba desapercibida, por eso las reacciones a su fallecimiento dos meses antes de cumplir 88 años llegan desde diferentes ámbitos. Especialmente desde la cocina y la crítica. Era «un personaje», «un escritor maravilloso», «muy inteligente» y poseedor de un «humor negro único». Son algunas de las cualidades que más destacan de él quienes mejor lo conocieron.

«Es el máximo exponente en Asturias de un tipo de gastrónomo que ya no queda, comparable en algunas cualidades con sus paisanos gallegos Julio Camba o Wenceslao Fernández Flórez o incluso Ramón Gómez de la Serna, servidores del humor y la ironía, cultos y hasta un poco melancólicos», asegura Benjamín Lana. El director general de Vocento Gastronomía defiende con su ejemplo que «se puede ser uno de los grandes escritores gastronómicos del país sin tener el pico más fino» y que «la gastronomía no empieza por la tripa, sino por el cerebro y el corazón».

Vilabella «hablaba mucho, pero también sabía escuchar», destaca el cocinero Nacho Manzano. «Era el agitador de la coctelera» porque «le gustaba sacar la puntilla a todo», y llamaba la atención por «compartir sus planteamientos con efusividad», pero «era ecuánime», expresa quien le conoce bien. Juntos y con Paco Ron, José Antonio Campoviejo y Pedro Martino escribieron 'Cocina de Asturias'.

«Fue el primero que escribió de nosotros», cuenta Campoviejo. «Recuerdo que Pepe Iglesias tropezó, casi literalmente, con Yolanda y conmigo y que se lo contó a Vilabella, quien dos o tres semanas después vino a visitarnos». Desde entonces, siempre que se veían se daban un abrazo enorme «y soltábamos dos o tres pullazos acerca de la situación actual».

Vilabella «escribía muy bien», destaca Pedro Morán de «un valiente que se tiró a la arena a escribir de gastronomía» cuando pocos lo hacían. Celebra que en «los últimos años 80 y primeros 90 pusiera en valor todo lo que se estaba haciendo en Asturias» en lo referente a la cocina. Persona «importante y admirada por sus escritos», define Luis Alberto Martínez a quien «dio mucho y, sobre todo, dejó mucha sorna».

Su maestría, asegura el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, residía en la capacidad de unir un análisis gastronómico incisivo y profundo con un humor brillante, dejando siempre una visión mordaz e intensa que nunca dejaba indiferente». Cuenta que Vilabella apoyó la creación de Otea desde sus inicios, «recordándome siempre con su habitual acidez la necesidad de moverme del conformismo y trabajar por el sector».

El gastrónomo Francis Vega compartió muchos manteles con este «hombre entrañable, muy familiar y muy discutidor» y en más de una ocasión «se definía como un hombre siempre contradictorio». Tenían una quedada pendiente, la cual llevaban aplazando desde hace mes y medio. También lamenta no haber descolgado el teléfono los últimos días Eufrasio Sánchez. «Era sabio y entrañable y tenía mucha gracia. Lo voy a echar mucho de menos»

