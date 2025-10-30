El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El crítico gastronómico José Manuel Vilabella, en 2013 Alex Piña

Muere en Oviedo el crítico gastronómico José Manuel Vilabella

Gallego de cuna pero asturiano de adopción, sus comentarios mordaces y certeros contribuyeron a potenciar la cocina asturiana y española

Jessica M. Puga

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:42

Adiós al gastrónomo José Manuel Vilabella, quien con sus palabras contribuyó al florecimiento de la cocina asturiana y española. Premio Nacional de Gastronomía 2002, sus ideas cargadas de sentido y futuro ayudaron a potenciar un sector al que él siempre vio con capacidad para crecer. Su fuerza se apagó el pasado 28 de octubre en Oviedo.

Nació en enero de 1938 en Lugo, aunque más de la mitad de su vida la pasó en Asturias. Fue profesor mercantil, pero su pasión por las letras y la admiración que sentía por Camilo José Cela le hizo abrazar la escritura. Lector compulsivo, publicó su primer cuento con solo 15 años. Desde entonces publicó más de veintena de libros de temática diversa: gastronomía, ensayo, narrativa... y 2.500 artículos, muchos de ellos en EL COMERCIO. Numerosos premios literarios decoraban su casa.

«Despedimos con profunda tristeza a un referente indiscutible y una voz única en la crítica y literatura gastronómica de Asturias y España. Su maestría residía en la capacidad de unir un análisis gastronómico incisivo y profundo con un humor brillante, dejando siempre una visión mordaz e intensa que nunca dejaba indiferente», dice José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España. «Apoyó la creación de OTEA desde sus inicios, recordándome siempre con su habitual acidez la necesidad de moverme del conformismo y trabajar por el sector», añade, al tiempo que se refiere a Vilabella como «un testigo excepcional de la evolución de la cocina española durante más de cuatro décadas, haciendo del ingenio su principal ingrediente». «Como miembro de academias gastronómicas y crítico incansable, Vilabella enriqueció con su pluma nuestro sector. La hostelería pierde hoy a uno de sus mejores narradores. Descanse en paz».

La gastronomía fue para José Manuel Vilabella una diversión, si bien su crítica, que defendía siempre como subjetiva, abrió muchos caminos y planteó hace décadas cuestiones que aún permanecen vigentes hoy, como el precio de la sidra natural asturiana. Se ha ido José Manuel Vilabella, pero sus palabras y todas sus enseñanzas permanecen.

