Luto en el PP asturiano por el fallecimiento de Luis Corzo

Era la imagen de la discreción, la profesionalidad y la cercanía. Siempre con una sonrisa y un comentario amable para todos, Luis Corzo Suárez falleció el domingo, a unos muy cortos 56 años de edad, por una cruel enfermedad que le apartó de su trabajo desde el año pasado.

Luis Corzo, nacido en Oviedo y que estudió Historia por la Universidad Alfonso X, fue incorporado al equipo de profesionales del Partido Popular en los años 90, con Isidro Fernández Rozada como presidente de la formación en Asturias. A su llegada al tanatorio de San Salvador, donde se está velando el cuerpo de Luis Corzo, Fernández Rozada explicó a EL COMERCIO que «hubo un momento en que se planteó que el partido tuviese un coche oficial para que en los desplazamientos el presidente o el secretario general pudiesen trabajar mientras viajaban. No recuerdo quién propuso el fichaje de Luis, pero quien lo hizo acertó plenamente».

Y ello, porque «era discreto, respetuoso, elegante, discreto, siempre daba buena imagen y en los actos pasaba completamente desapercibido. Además, siempre sabía los gustos de las personas que iba a llevar en el coche oficial y quiero destacar que siempre ha tenido una gran 'intendencia kilometraria', es decir, siempre sabía optimizar los traslados, dónde parar, dónde podía haber problemas y cómo evitarlos», explica Isidro Fernández Rozada, que pese a ser el presidente con el que Luis comenzó a trabajar en el PP posiblemente no fue al que más llevó en su coche «porque yo me mareo si no conduzco». Eso sí, no perdió la oportunidad de reiterar que «a Luis le definía su ternura, su discreción y su prudencia».

También elogió a Luis Corzo el siguiente presidente del PP asturiano, Ovidio Sánchez, que destacó de él «su extraordinaria profesionalidad. Era un hombre muy atento, había estudiado a fondo el protocolo a seguir en todas las ocasiones, y además era muy detallista». Sánchez recuerda que «aún hablé con él la semana pasada, y le noté animado, como queriendo quitar hierro a su enfermedad».

En lo personal, Ovidio Sánchez recuerda que Luis Corzo «estaba muy enamorado de Marigel, su mujer», y tuvo un cariñoso recuerdo «para su padre, que vive y siempre fue muy montañero, y para su abuela, que ronda los 100 años y con la que Luis se crió», pues perdió a su madre siendo niño.

«Luis era el ejemplo de cómo el amor puede con toda distancia o adversidad»

Por su parte, el actual presidente del partido, Álvaro Queipo, indicó desde Santiago de Compostela que «de Luis puedo decir que era un gran profesional, responsable, culto, perfeccionista y absolutamente dispuesto siempre a prestar una mano. Absolutamente enamorado de su mujer, Luis era un ejemplo para mí de cómo el amor puede con cualquier distancia o adversidad». En lo personal, Luis Corzo podía ser una persona cautivadora por su agradable conversación y su siempre alegre disposición. Queipo indicó que «con él compartí muchos kilómetros que pasaban entre conversaciones sobre aficiones comunes, historia o cultura general, porque Luis era una enciclopedia abierta. Los temas que más nos gustaban a ambos, y que él dominaba, eran Escocia y el whisky. Sobre el whisky lo sabía todo: países productores, procesos, envejecimiento, tipos, destilerías, colores, sabores...», recuerda el presidente del PP asturiano, que subrayó que «voy a recordarle siempre con muchísimo cariño».

Desde Bruselas, también el último candidato del PP a la Presidencia del Principado, Diego Canga, tuvo buenas palabras para Luis Corzo: «Me acabo de enterar con tristeza que ha fallecido mi conductor, Luis Corzo, que me condujo con seguridad durante 48.243 kilómetros de campaña electoral del PP de Asturias en 2023. Se convirtió en un buen amigo, fiel, inteligente, de los que escasean. Descansa en paz, querido Luis, te echaré de menos«.

El funeral por el eterno descanso de Luis Corzo tendrá lugar mañana, martes, a la una de la tarde en la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados, en Oviedo.

