Muere el magistrado Rafael Martín del Peso García El presidente sección séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, ha fallecido a causa de una larga enfermedad

Luto en la justicia asturiana. Rafael Martín del Peso García, presidente sección séptima de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, ha fallecido. El magistrado, que ejerció hasta hace dos semanas, ha muerto a causa de una larga enfermedad. Era miembro de número de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia.