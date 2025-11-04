El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Muere el magistrado Rafael Martín del Peso García
Rafael Martín del Peso. E. C.

Muere el magistrado Rafael Martín del Peso García

El presidente sección séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, ha fallecido a causa de una larga enfermedad

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:38

Luto en la justicia asturiana. Rafael Martín del Peso García, presidente sección séptima de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, ha fallecido. El magistrado, que ejerció hasta hace dos semanas, ha muerto a causa de una larga enfermedad. Era miembro de número de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  2. 2 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  3. 3 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano
  4. 4 Asturias estará este miércoles en alerta naranja por vientos de hasta 110 kilómetros por hora
  5. 5 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «Eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  6. 6 Diez detenidos por estafar 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía: hay víctimas en Asturias
  7. 7 El fuego calcina cinco vehículos de madrugada en Avilés
  8. 8 ¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado
  9. 9

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  10. 10

    El precio fijado por el Principado para la vivienda protegida frena su construcción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Muere el magistrado Rafael Martín del Peso García

Muere el magistrado Rafael Martín del Peso García