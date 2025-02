Marina Abramovic se pasó cada uno de los días de la administración Trump calzándose, nada más levantarse, las zapatillas reivindicativas para empezar el día: Fuck, se leía en la del pie izquierdo, negativity en la del derecho. Performance sin audiencia que realizó hasta que Joe ... Biden prometió cargo. Es una anécdota pequeña y divertida, que Marina ha contado en alguna entrevista como de pasada y que, sin embargo, tanto dice de su protagonista. La artista de Belgrado ha hecho de su vida una permanente sucesión de piruetas no siempre divertidas, ni de hacer ni de ver. Sus inquietudes han navegado por mares muy diferentes y nunca ha dejado de sorprender con propuestas arriesgadas o diferentes.

Dicen, ahora que se ha llevado el Princesa de Asturias de las Artes, que Marina es la 'abuela' del performance, esa cosa tan extraña que da pie a la burla. Ella lo define como un diálogo, un intercambio de energía y una experiencia emocional e inmaterial. Recordamos su mirada colgada en la de Ulay, su pareja durante doce años, en aquellos revoltosos setenta, cuando ambos llevaron cuerpo y mente al límite para explorar emociones. De su separación hicieron, cómo no, reflexión pública; Abramovic y Ulay se citaron en la Gran Muralla China llegando al centro desde sentidos contrarios. Alí se dijeron adiós y no volvieron a verse hasta que en 2010 él apareció en el MoMa donde ella se exponía. Marina permanecía ocho horas sentada en una sala del museo. Ulay se puso enfrente. No se dijeron ni una sola palabra. Habían pasado más de veinte años de su despedida.

Marina es una obra de arte y el premio, pese a muchas incomprensiones disfrazadas de ironía, es uno de los más merecidos.