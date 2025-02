Adiós a Blanca Álvarez

Comenta Compartir

Mal comienza este año que estrenamos hace poco más de un mes. La literatura asturiana está de nuevo de luto. Teníamos la esperanza de que el 2021 llegase con luz potente que iluminase nuestros corazones, oscurecidos por tanta tristeza. Lo recibimos con esperanza. Soñamos con ... encuentros y abrazos, soñamos con transitar la calle sin miedo a cruzarnos con el virus. Soñamos con poder ver a los seres queridos. Soñamos con la libertad. Pero nuestros sueños no solo no se cumplieron, sino que la soledad y la angustia sigue rondándonos y ocupando todos los espacios. Y lo más doloroso que la muerte campa a sus anchas y se lleva a nuestros seres queridos, también de la mano de la soledad. Es muy doloroso enfrentarse a la partida de alguien que quieres y no poder decirle el útimo adiós. No poder recibir el consuelo de los allegados. Nunca echamos tanto en falta un abrazo

Luto literario en Asturias, sí. En un mes nos tocó despedir a tres de los grandes de nuestras letras. Lloramos la partida de Luis Arias Argüelles-Meres y lloramos estos días pasados la partida de la poeta avilesina Marian Suárez. El domingo nos dijo adiós la escritora coañesa Blanca Álvarez. Se me encoge el corazón. Con ella compartí no solo sus lecturas, sino eventos literarios agradables. Recuerdo con 'señardá' los momentos que compartimos como miembros del jurado Ana de Valle, allá por el año 2008, y me parece que fue ayer. El tiempo no se detiene. Nos dejó Blanca 'el día del amor'. Aunque para ella el amor y la lucha por nuestros derechos fuesen una constante en su vida. Nos dejó todavía joven, y en plena producción literaria. Ella es una de las grandes figuras de nuestra literatura. Autora de una extensa obra, 127 títulos publicados, que abarcan novela, poesía, ensayo, periodismo y literatura infantil y juvenil. Fue galardonada con los más presigiosos premios de nuestras letras. El último el Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil, por su novela 'Aún te quedan ratones por cazar'. Se merece además el reconocimiento por ser una mujer luchadora, en este mundo literario por el que no es fácil transitar, y más siendo mujer. El amor y la lucha por los derechos fueron una constante en la vida de una de las grandes figuras de nuestra literatura Allí donde estés, querida Blanca, desde la Asociación de Escritores de Asturias te enviamos estas palabras y nuestro cariño y reconocimiento, con la misma emoción que te entregamos el Premio de la Crítica de Asturias en el año 2004. Blanca nos deja un gran legado literario. Su obra es referente no solo en nuestra tierra, también en distintos países de Hispanoamérica. Ella permanecerá entre nosotros y entre el público infantil y juvenil, al que van dirigidos muchos de sus libros. Una escritora nunca muere del todo. Su alma queda impresa en sus libros. Blanca, no te olvidaremos, estarás siempre entre nosotros. Mi más sentido pésame a su hija y a sus familiares, en mi nombre y en el de la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias, que me honra presidir.

