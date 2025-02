Qué difícil volver a Avilés a no encontrarte. Tú, ciudadana de Síbaris, del mundo y de Las Meanas. Levedad de gorrión hecho mar, que de la roca y la tempestad creaba su playa serena y solitaria. Llamada a la mesa sin contornos de la ausencia, ... coloco esta humilde copa de champán al alcance de tu mano. Allá donde quiera que presidas la infinita tertulia de los que nos dejan tanta soledad, no falte el brindis por los que tanto os echamos de menos.

Avilés pierde su poeta y yo mi amiga buena. Se me va llenando la vida de intolerables muertes. Visitar los lugares donde amé la vida es, cada vez más, darme de bruces con la ausencia, con abrumadores silencios. Me acusan las palabras que no dije y que ahora recuenta la soledad, tan relucientes, tan inútiles. Triste precavido, guardé para mañana lo que necesitaba ayer. Y ya no habrá más hoy donde colocar el pesado equipaje de lo que quedó sin decir.

Ahora que nos morimos en secreto sin siquiera el desconsuelo de la despedida, no me resigno a dejarte ir sin que sepas el desamparo que estrenas en mi alma.

Hace dos mil años el poeta Marcial pedía que la tierra fuera leve para la pequeña Erotión, tan leve había sido ella para la tierra. También a ti te debe la tierra levedad y descanso. Y en mi memoria ya para siempre tu antigua elegancia.

Adiós Marián. Que la noche que inauguras la iluminen, como estrellas, las palabras.