Cuestona de Suárez Valdés, en El Coto: «Toi aquí esperándote. ¡Tas empanau!», le dice una chica a su maromo, algo grueso, que avanza lento perlado ... de sudor. Rampla, diez de mañana: «Se puede coger el aire con las manos», escenifica una habitual estirando los brazos, antes de ir corriendo a bañarse. Escalera 15, octogenario coñón, un poco más tarde: «Mi mujer no puede con este calor. Bueno, tampoco con el frío. Pero ya son 47 años juntos y no es cuestión de cambiar», ríe. El Muro, cerca de la Escalerona, cuatro y media de la tarde: «¡Claro! Si hubieras metido el coche en el parking...». Calle Cabrales, gijonesa sexagenaria: «Yo no paso de Begoña y ahora con el Paseo Gastro casi ni eso».

Son retazos de conversaciones gijonesas cuando ayer, en plena canícula, el tema era unívoco: el calor y sus aderezos. Léase los problemas para aparcar o para sobrevivir al ambiente de sauna, amén de otros como pillar mesa en un restaurante o coger turno en el lavapiés. Con Gijón de Semanona, el turismo desborda el vasu sidra y se dan circunstancias variopintas. En Concepción Arenal, llegan al mismo tiempo a la mesa libre de una terraza unos madrileños y unos autóctonos. Unos cogen una silla, otros directamente se sientan. Lío. Los de casa apelan a su condición y salen ganadores. Muy cerca, en Príncipe, un gijonés resarce nuestro buen nombre al ver un conductor buscando plaza. Tiene su coche ahí mismo estacionado y si lo mueve un poco palante entran los dos. Le hace un gesto. «¡Espera ahí! No te muevas». Quien aparca lleva mujer, niños, bicis... Cuando sale del coche casi abraza al buen samaritano. «¡Llevaba dos horas dando vueltas!», llora el madriles.

Así andamos, con el termómetro disparado ayer hasta los 28 grados ambiente y, curiosamente, un extraño bajón del mar de los casi 22 a 19,6. Cuestión de corrientes. «Yo salí al bonito con unos amigos, doce horas, a 30 millas de la costa y nada». A este otro usuario de San Lorenzo la aventura pesquera solo le reportó una vuelta de estómago. «Decían que con tanto calor los bonitos no pican. Y mira que los vimos».

En este Gijón sofocado solo faltaban las medusas. Y llegaron con agosto. Los socorristas cargaron sus arcabuces (en tiempos de paz, simples silbatos) y las mareas humanas pasaron a entrar y salir de sus baños a ritmo de hallazgo. Una medusa, todos para la arena. Un rato de paz, todos al agua. Izados de bandera, bajadas y un arenal que, curiosamente, muchos días no llena. Es tiempo de canícula. Pero no desesperemos. Aunque sea a pequeños tragos, Gijón preserva sus esencias. Según Aemet, mañana nos visita la lluvia. Igual hasta presta.