El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cruz del Campo Valdés.

Canícula

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

Cuestona de Suárez Valdés, en El Coto: «Toi aquí esperándote. ¡Tas empanau!», le dice una chica a su maromo, algo grueso, que avanza lento perlado ... de sudor. Rampla, diez de mañana: «Se puede coger el aire con las manos», escenifica una habitual estirando los brazos, antes de ir corriendo a bañarse. Escalera 15, octogenario coñón, un poco más tarde: «Mi mujer no puede con este calor. Bueno, tampoco con el frío. Pero ya son 47 años juntos y no es cuestión de cambiar», ríe. El Muro, cerca de la Escalerona, cuatro y media de la tarde: «¡Claro! Si hubieras metido el coche en el parking...». Calle Cabrales, gijonesa sexagenaria: «Yo no paso de Begoña y ahora con el Paseo Gastro casi ni eso».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Real Avilés destituye a Javi Rozada
  2. 2 Más de 800 evacuados en León por el fuego: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»
  3. 3 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  4. 4 En vilo por un joven que se encaramó a una grúa a 30 metros de altura en una obra del barrio Montevil, en Gijón
  5. 5 Loum llegará al Sporting de Gijón en propiedad
  6. 6 Dimite el alcalde de Llanera «por motivos personales», pero con reproches al Gobierno regional
  7. 7 Herida una mujer de 53 años al ser golpeada por una moto en un paso de peatones en Gijón
  8. 8 Cambios en la Noche de los Fuegos en Gijón: no habrá nuevos puntos de lanzamiento y solo se tirarán desde el Cerro
  9. 9

    El Principado aprueba un convenio para que las mutuas gestionen bajas y contener así el absentismo
  10. 10 Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Canícula

Canícula