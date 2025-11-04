El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cimata

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Desde las ventanas de EL COMERCIO (edificio Space, antiguo Urquijo) la vista de Cimadevilla es un regalo. Esa montañina de casas con un palacio abrigándolas, ... la torre del reloj asomando como las cúpulas italianas de San Gimignano y Pelayo, en su pedestal, protegiéndolo todo constituyen una estampa difícil de superar. Se trabaja mejor viendo nuestro barrio alto, se produce la mayor identidad posible entre el individuo y el territorio, te sientes parte del todo de un modo más gozoso. Cimadevilla, Cimavilla, Cimata (elija usted) con el Muelle a un lado aportando su salitre. Ahora bien, la inigualable belleza de nuestro casco histórico tiene algunas arrugas a las que urgiría aplicar una crema reparadora. Ahí está, en primera línea, el histórico edificio del Escocia convertido en peligrosa e hiriente ruina. ¿Cómo es posible que nadie plantee ahí un proyecto con casa y bar en la planta baja? Iríamos a él quienes peinamos años con devoción en recuerdo del mejor pub que hayamos conocido jamás. Barrio adentro hay otros desconchones y mucho vandalismo en sus diversas formas de expresión: pintadas por todas partes (una pesadilla en todo Gijón a la que nadie pone remedio), meadas por los rincones, suciedad y alguna rotura reciente de este fin de semana. Es Cimavilla nuestra joya de la corona, nuestra quintaesencia y todo lo que se gaste en su cuidado bien gastado estará. Con o sin fondos europeos, que ese es otro cantar.

