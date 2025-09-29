Compartir

Piensas en Puri y te viene a la mente un río de lava, crepitante, emergiendo de la boca de un volcán. Piensas en Puri y ... rápidamente escuchas su frenética risa, esa con la que remataba un torrente de frases dichas muy rápido con ese acentazo gallego que lo llenaba todo. Unos datos sobre el accidente o la rueda de prensa o la inauguración o el pleno, un buen cagamento, si venía al caso, y una carcajada. Y todos firmes. Porque si la cosa tornaba a las malas, el volcán, en vez de bajar por los cauces de la montaña rasgados con el paso del tiempo, explotaba hacia el cielo sin contemplaciones. Podías tener incluso la tentación de meterte debajo de la mesa hasta que amainara. Purificación Citoula. El nombre, la firma de periódico, ya era rotundo, distinto, incontestable. Uno leía al pie de la fotografía la firma de Purificación Citoula y era la ecuación perfecta. Como ser actor y llamarte Jonathan Pryce. O ser secretaria de estado de los EE UU y llamarte Madeleine Albright. Purificación Citoula. Gran firma (tu padre siempre decía: «Los nombres se han puesto para distinguir a las personas). Y mejor fotógrafa. Porque alguien que se las gastaba como ella no podría construir un yo tan auténtico sin una sólida base profesional. Y Puri era fotógrafa de raza, intrépida, lista, decidida como nadie. Si debía hacer una fotografía, por comprometida que fuera, nada se le ponía por delante. Ni, ustedes perdonen, la mismísima Guardia Civil. La hacía y luego, como mandan los cánones, preguntaba. Pero la foto hecha estaba. Y si sabía que su trabajo había sido francamente bueno, como ocurría con buena frecuencia, era entonces cuando el volcán entraba por la redacción ruidoso, con frases atropelladas y risas. Y si el redactor había venido con ella en coche, pongamos desde Vegadeo, antes de escribir tenía que tomarse una tila porque si ella tuvo el primer coche que incorporó la sexta marcha, metía la séptima por la carretera en su veloz, e intenso, sentido de la vida. Y luego estaba el día en que traía una foto que se 'encontró' por la calle y no dudó en hacer, imaginemos cuatro monjas conduciendo una cirila. Se te acercaba a la mesa, te pedía que abrieras el sistema y te la enseñaba orgullosa. «Ahí la tienes, por si la queréis para algo». La carcajada (de satisfacción) irrumpía al instante. Puri en estado puro.

Permite, incontinente volcán, que te dedique una foto tomada el domingo. Es un roble americado otoñando. A ti te llegó, por sorpresa, el frío invierno. Dile al barquero que avise de tu llegada. ¡La que se va a armar!

