La comanda

Comenta Compartir

Mama, como se te ocurra traer algo, mátote. Va a haber de todo. Así que ya te lo digo, como se te ocurra traer algo ... mátote». Quien advierte así a su madre, sin acento, es un varón de mediana edad, con barba informal, gafas de sol, gorra y camiseta negra. A su lado va una señora rubia, de pelo corto, con vestido estampado y chaqueta ligera fucsia. Bajan caminando por Hermanos Felgueroso cuando los adelantas a la altura de los jesuitas. Se te mete en el tuétano la advertencia –«mama, como se te ocurra traer algo, mátote»– hasta tal punto de que no puedes evitar girar la vista atrás para hacer un retrato robot de los protagonistas. Por Júpiter que la madre no tiene intención de atender la advertencia del hijo. La delata el gesto metido padentro. A una madre tradicional eso no se le hace, parece pensar. Tú amenaza, hijo, que ya veré lo que llevo. De camino hasta la Rampla la frase se repite en tu mente machaconamente. Y cuando estás ya tumbado, como si orases mirando al cielo, esparramao en una charca de esas que la bajamar deja a la altura de San Pedro, regresa insistente: «Mama, como se te ocurra traer algo, mátote». Casualidades de la vida, al cabo de unas horas serás anfitrión en el prau de la típica comida veraniega de cuatro parejas de amigos que se ven poco. Está todo definido. Tres entrantes ligeros, un arroz carnoso como plato principal y sidra como para una boda. ¿Llegará alguien con la clásica empanada cumplidora que destroza el menú? Ese riesgo siempre existe. Hay que servirla y probarla, e incluso alabarla aunque el relleno sea un bien en busca y captura y sepas positivamente que siquiera la ingesta de una sola porción arruinará la gracia del arroz. Una ración de empanada instalada en diagonal en el estómago puede ser peor que veinte polvorones. Meditas sobre el peligro del aperitivo de cortesía que descuadre el menú. Pero la vida, piensas, es una aventura continua, un riesgo con infinitas derivadas, empanada incluida. En esa levitación cantábrica de la mañana del sábado no sabes aún que los invitados serán cinco estrellas. Sin entrante pétreo y con buen vino, mejor postre y unas sabrosas gildas. Bravo por ellos.

Pero, ¿y el varón de la camiseta negra? No le arriendas la ganancia. A tu madre, desde luego, nunca le harías eso. Sabedor de que sería una batalla perdida de antemano, sueles negociar para decantar su aportación hacia donde quizá trabaje menos y aporte más. Pero él, mala estrategia la suya. En plena paz marinera, caes en la cuenta de un grave error. Debiste hacer un seguimiento discreto en Hermanos Felgueroso, tomar nota del portal y el piso y así, haciéndote pasar por un vendedor de enciclopedias sobre las fiestas locales, tocar el timbre en el momento crucial de la velada. Paladeas el momento en que el hijo abriría la puerta con gesto serio y tú le embrollarías hasta derivar la conversación hacia su madre y soltar la pregunta mágica: «Entonces, ¿trajo algo?». Sabes al cien por cien que la respuesta sería sí. Pero has perdido la gran oportunidad repantingado en la mar. Madre e hijo se han perdido (con su comanda secreta) por las calles de Gijón.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión