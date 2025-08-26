El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gijónadas

La comanda

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Martes, 26 de agosto 2025, 02:00

Mama, como se te ocurra traer algo, mátote. Va a haber de todo. Así que ya te lo digo, como se te ocurra traer algo ... mátote». Quien advierte así a su madre, sin acento, es un varón de mediana edad, con barba informal, gafas de sol, gorra y camiseta negra. A su lado va una señora rubia, de pelo corto, con vestido estampado y chaqueta ligera fucsia. Bajan caminando por Hermanos Felgueroso cuando los adelantas a la altura de los jesuitas. Se te mete en el tuétano la advertencia –«mama, como se te ocurra traer algo, mátote»– hasta tal punto de que no puedes evitar girar la vista atrás para hacer un retrato robot de los protagonistas. Por Júpiter que la madre no tiene intención de atender la advertencia del hijo. La delata el gesto metido padentro. A una madre tradicional eso no se le hace, parece pensar. Tú amenaza, hijo, que ya veré lo que llevo. De camino hasta la Rampla la frase se repite en tu mente machaconamente. Y cuando estás ya tumbado, como si orases mirando al cielo, esparramao en una charca de esas que la bajamar deja a la altura de San Pedro, regresa insistente: «Mama, como se te ocurra traer algo, mátote». Casualidades de la vida, al cabo de unas horas serás anfitrión en el prau de la típica comida veraniega de cuatro parejas de amigos que se ven poco. Está todo definido. Tres entrantes ligeros, un arroz carnoso como plato principal y sidra como para una boda. ¿Llegará alguien con la clásica empanada cumplidora que destroza el menú? Ese riesgo siempre existe. Hay que servirla y probarla, e incluso alabarla aunque el relleno sea un bien en busca y captura y sepas positivamente que siquiera la ingesta de una sola porción arruinará la gracia del arroz. Una ración de empanada instalada en diagonal en el estómago puede ser peor que veinte polvorones. Meditas sobre el peligro del aperitivo de cortesía que descuadre el menú. Pero la vida, piensas, es una aventura continua, un riesgo con infinitas derivadas, empanada incluida. En esa levitación cantábrica de la mañana del sábado no sabes aún que los invitados serán cinco estrellas. Sin entrante pétreo y con buen vino, mejor postre y unas sabrosas gildas. Bravo por ellos.

