El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Borja Jiménez, entrenador del Sporting, sonriente, tras la victoria de Valladolid. E. C.
Fondo Norte

El más difícil todavía del Sporting de Borja

Cuatro bajas sensibles, tres de ellas del 'cuatridente' ofensivo, amenazan las opciones de lograr ante el Las Palmas la cuarta victoria seguida en Liga

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:41

Comenta

Cuando empezó la Liga nos las prometíamos muy felices con aquellas tres victorias de Garitano, buen hombre de triste figura. Luego llegaron las cinco ... derrotas que se lo llevaron por donde había venido. Ahora llevamos de nuevo tres victorias consecutivas en Liga. Las firma Borja Jiménez, un abulense tranquilo y joven, 40 años, que ha llegado a Gijón con un pan debajo del brazo. Su fútbol es más ofensivo (fácil lo tenía) y los cambios más escasos y meditados (en el carrusel de relevos se le fueron los puntos, y el puesto, al de Vergara). El Sporting titular es un equipo bastante completo, amén de carecer de un nueve puro. Pero el talento del 'cuatridente' lo compensa con creces, pues los cuatro tienen gol: Otero, Gelabert, Gaspar y Dubasin. El problema se dará este domingo. Faltarán tres de los cuatro jugones, dos por lesión y uno por sanción. Un reto mayúsculo para ese mesías silencioso que llegó de la amurallada Ávila de Santa Teresa para devolvernos la sonrisa. E incluso volver a meternos en puestos de play-off y situarnos a solo cuatro puntos del líder. La metamorfosis se ha producido además contra tres grandes. Nada que ver con las primeras victorias contra Córdoba, Ceuta y Leonesa. Don Borja empezó por doblegar al Racing, candidato número 1 al ascenso, rompiendo a su vez el maleficio de José Alberto, a quien no habíamos ganado aún. Luego llegó Zorrilla, toda una victoria de prestigio en un campo de Primera, adonde también es el Valladolid candidato a regresar. Y la semana pasada salió victorioso del 'partido trampa' contra un Zaragoza herido por el 0-5 que le endosó la Leonesa y su condición de farolillo rojo. Ganarlo con diez jugadores y sin cuatridente en toda la segunda parte fue otro mérito mayúsculo, una auténtica proeza. Lo de la Copa no merece casi comentario. La Copa es un incordio para alguien que quiere subir, pues puede restarte energías, máxime con una plantilla corta. Así todo, otra victoria con la irresponsable alineación de Dubasin de titular. ¿Y si le rompen la pierna?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  2. 2 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  3. 3 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  4. 4 Tres accidentes de tráfico en Asturias complican la circulación en plena hora punta
  5. 5

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  6. 6

    «Si un joven llega a la universidad y no es capaz de hacer las cosas solo, hay un problema»
  7. 7 El significado del misterioso vídeo que ha compartido Daniel Sancho
  8. 8

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  9. 9

    Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»
  10. 10

    El Grupo Pachuca encara su primera gran crisis en el Real Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El más difícil todavía del Sporting de Borja

El más difícil todavía del Sporting de Borja