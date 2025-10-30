El más difícil todavía del Sporting de Borja

Comenta Compartir

Cuando empezó la Liga nos las prometíamos muy felices con aquellas tres victorias de Garitano, buen hombre de triste figura. Luego llegaron las cinco ... derrotas que se lo llevaron por donde había venido. Ahora llevamos de nuevo tres victorias consecutivas en Liga. Las firma Borja Jiménez, un abulense tranquilo y joven, 40 años, que ha llegado a Gijón con un pan debajo del brazo. Su fútbol es más ofensivo (fácil lo tenía) y los cambios más escasos y meditados (en el carrusel de relevos se le fueron los puntos, y el puesto, al de Vergara). El Sporting titular es un equipo bastante completo, amén de carecer de un nueve puro. Pero el talento del 'cuatridente' lo compensa con creces, pues los cuatro tienen gol: Otero, Gelabert, Gaspar y Dubasin. El problema se dará este domingo. Faltarán tres de los cuatro jugones, dos por lesión y uno por sanción. Un reto mayúsculo para ese mesías silencioso que llegó de la amurallada Ávila de Santa Teresa para devolvernos la sonrisa. E incluso volver a meternos en puestos de play-off y situarnos a solo cuatro puntos del líder. La metamorfosis se ha producido además contra tres grandes. Nada que ver con las primeras victorias contra Córdoba, Ceuta y Leonesa. Don Borja empezó por doblegar al Racing, candidato número 1 al ascenso, rompiendo a su vez el maleficio de José Alberto, a quien no habíamos ganado aún. Luego llegó Zorrilla, toda una victoria de prestigio en un campo de Primera, adonde también es el Valladolid candidato a regresar. Y la semana pasada salió victorioso del 'partido trampa' contra un Zaragoza herido por el 0-5 que le endosó la Leonesa y su condición de farolillo rojo. Ganarlo con diez jugadores y sin cuatridente en toda la segunda parte fue otro mérito mayúsculo, una auténtica proeza. Lo de la Copa no merece casi comentario. La Copa es un incordio para alguien que quiere subir, pues puede restarte energías, máxime con una plantilla corta. Así todo, otra victoria con la irresponsable alineación de Dubasin de titular. ¿Y si le rompen la pierna?

Ahora toca Las Palmas. Sin Corredera, sin Dubasin, sin Otero y sin Gaspar. También sin Loum, en el dique seco para varios meses. Demasiadas bajas. Corredera tiene un sustituto natural: Nacho Martín. Pero la ausencia de los otros tres, los jugones, deja un gran vacío. Máxime imaginamos a Amadou de titular. ¡A ver si se estrena! Pero las bandas no tienen relevo natural dado el bajón de Queipo y el enigma de Cortés (desaparecido en Mieres). Pensará el entrenador seguramente en situar en sus puestos a Guille y Pablo, colocando a Kevin por detrás del primero. Es la opción más terrenal. Con la alternativa del juvenil Nico Riestra, veloz pero tierno, según se apreció en la Copa. Enigmas para enfrentarnos a otro primerable como es el Las Palmas que debe resolver don Borja Jiménez. Acumula ya tres milagros con tres sufridas y meritorias victorias. ¿Le pedimos otro? Si se marca un cuarto milagro sin sus cuatro jinetes del Apocalipsis (bueno, tendrá a Gelabert) tendremos que ir encargándole una de esas esculturas tipo muñequín ovetense a las que nos estamos aficionando en Gijón. Visualizo a San Borja montado en una cuadriga romana cual césar con la corona de laurel ceñida a su frente y ese gesto serio que le caracteriza arengando a sus pupilos con una orden final inquebrantable: «¡Al ataque! ¡A por la victoria!». En este más difícil todavía, que siga la racha.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión