Dramas gijoneses

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Martes, 2 de septiembre 2025, 02:00

En los últimos meses sumamos tres dramas que menguan nuestro patrimonio de forma sensible. Cerró en noviembre el Savoy de la calle Covadonga, una pérdida ... grave. Queda el 1, con categoría de templo musical aunque al mismo tiempo, pese a su incuestionable encanto, sea un poco caja de cerillas. Ahora anuncia su adiós Sierra, cuyo escaparate ha sido durante décadas quintaesencia de la elegancia masculina. En Sierra podrían vestirse un lord inglés o David Niven. Fue Alejandro Sierra quien encarnó como nadie ese don, siendo él mismo el mejor embajador del negocio. Si nada es eterno, en Gijón este maleficio se acorta terriblemente hasta resultar difícil enumerar diez comercios de la niñez que tengan aún sus puertas abiertas. Cuando ponga fin a su brillante historia de 85 años, ahora está en liquidación (ojo sin rebajas), se nos esfumará otra esencia sin recibir a cambio, en el contrapeso de las novedades, nada más que franquicias, burgers o la enésima tienda de playeros. De aquella evolución que ilustraba simbólicamente un abuelo trajeado, un padre de sport con una buena camisa y un hijo con chanclas y sudadera quedará solo en crecimiento este último perfil. A lo cual, como toda la tecnología, el móvil las 24 horas y la IA empezando a gobernarlo todo, lo llamaremos 'evolución'.

