Dramas gijoneses

En los últimos meses sumamos tres dramas que menguan nuestro patrimonio de forma sensible. Cerró en noviembre el Savoy de la calle Covadonga, una pérdida ... grave. Queda el 1, con categoría de templo musical aunque al mismo tiempo, pese a su incuestionable encanto, sea un poco caja de cerillas. Ahora anuncia su adiós Sierra, cuyo escaparate ha sido durante décadas quintaesencia de la elegancia masculina. En Sierra podrían vestirse un lord inglés o David Niven. Fue Alejandro Sierra quien encarnó como nadie ese don, siendo él mismo el mejor embajador del negocio. Si nada es eterno, en Gijón este maleficio se acorta terriblemente hasta resultar difícil enumerar diez comercios de la niñez que tengan aún sus puertas abiertas. Cuando ponga fin a su brillante historia de 85 años, ahora está en liquidación (ojo sin rebajas), se nos esfumará otra esencia sin recibir a cambio, en el contrapeso de las novedades, nada más que franquicias, burgers o la enésima tienda de playeros. De aquella evolución que ilustraba simbólicamente un abuelo trajeado, un padre de sport con una buena camisa y un hijo con chanclas y sudadera quedará solo en crecimiento este último perfil. A lo cual, como toda la tecnología, el móvil las 24 horas y la IA empezando a gobernarlo todo, lo llamaremos 'evolución'.

El tercer drama se llama Nicanor Piñole. Aquí la pregunta del millón es evidente: ¿Por qué? Y la respuesta también lo es. Hay que vestir un santo, dotar de contenido una entelequia llamada Tabacalera, desvistiendo otro santo. Llevar un museo no adentro de Tabacalera, sino al lado, pues el convenio firmado con doña Enriqueta no permite la mixtura. O sea, gastar dos veces, una en la plaza de Europa y otra en Cimadevilla, para quedarnos como estábamos o peor, pues se habrá consumido un buen dinero por el camino. Y además cerrando uno antes de abrir el otro, la cuadratura del absurdo. Solo hay una razón de fondo para el cambio de cromos: la ausencia de ideas sustanciales para ese centro de arte que nos anuncian, cuando lo sencillo, lo lógico y lo barato (cuestión nada baladí) sería facilitar la llegada del hotel cinco estrellas que nos falta y añadirle por convenio un buen auditorio. Esto, además, generaría ingresos. ¿Alguien sabe algo del gran museo de Gijón? ¿cuánto ha costado ya? ¿cuánto falta? Actuamos a veces como si fuéramos noruegos, pero nos falta su petróleo para ser grandones de verdad. Eso sí, aprovechando la mudanza forzosa, regalaremos un palacete a la igualdad siguiendo el modelo de la Antigua Pescadería, donde ahora pagamos multas. El arte de la política tan difícil de digerir.

