Observar Gijón desde el mar inyecta autoestima patria en altas dosis. El terruño cilúrnigo se presenta, en el prisma marinero, abierto, alegre, salitroso y, sin ... lugar a dudas, privilegiado en su enclave. En agosto has disfrutado dos veces la experiencia, ambas en kayak, remando una en un día soleado y otra en uno brumoso como el de ayer. La primera sensación al abandonar las aguas del Muelle es de gran belleza. Luce Cimadevilla como un hermoso pueblo italiano abombado sobre el mar y lucen los diques formando sus caprichosas barreras protectoras. En la curva del rompeolas, los bloques amontonados a su alrededor están invadidos de sapas, que se mueven inquietas por decenas. Hay que separarse un poco aguas adentro para enfilar la curva del 'Elogio', que ves, de abajo arriba, como el coloso de Rodas en versión autóctona. Reina majestuoso desde todos los ángulos. Luego se asoma el Club de Regatas y tras él, ¡Gijón! Con su gran playa y su ambientazo agosteño. Del 'skyline' no sabes muy bien qué pensar. Es, por un lado agresivo, impropio; por otro, estás tan hecho a él que valoras la reforma individual de cada edificio. ¿Benidorm o Nueva York? Digamos Gijón, en sus esencias, en su singularidad, en su húmedo y amable clima. Llegado con buena compañía (en ambos casos) al centro de la bahía toca reposar mirando a la ciudad. Y charlar. En este mes frenético, en esta ciudad –grande parece– que tienes enfrente ha habido una sobredosis de estímulos. El mejor, cien por cien gratuito, el tiempo, con esos 22-25 grados que nos erigen en destino premium, con tendencia a hacerse masivo, para sureños. Y luego, según gustos, de todo. Un Circo del Sol revivido (te cuentan) con un gran espectáculo. Un 'Fantasma de la ópera' con mejor atrezzo que música. Una Bonnie Tyler con la voz triturada a la que viste hasta el final para escuchar 'Holding out for a hero' temiendo lo peor. ¿Podría con ella o explotaría en mil pedazos en pleno temazo? La susurró. Músicas de todos los colores, ferias de muestras y de toros, paseos gastrointestinales, drones, fuegos... Repasas todo frente a la city. Luego avanzas con el nautilius plástico hasta la 'Lloca'. Al revés que desde tierra, donde el azul del mar la encumbra, en sentido inverso se difumina a media distancia, confundida con la arboleda de La Providencia. Pero ahí está, sin dedo, pero galana como siempre. Lamentas tanto su manquedad como los plásticos que te encuentras en la mar. Vuelves a velocidad de crucero con el orgullo patrio de quien nació en la Gota de Leche. ¡Gijón! ¡Gijóon! ¡Gijóoooon! Llega la tarde noche. Se ilumina El Molinón. Sporting 2 Córdoba 1. Ahí sí que habrá mucho que remar.

