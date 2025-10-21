El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Byung-Chul Han.

Han

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Esta tarde, en el Teatro Jovellanos, Byung-Chul Han nos leerá la cartilla. Hará bien. El Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades escribe ... en alemán, pues lleva largo tiempo viviendo en tierras germanas, pero piensa en coreano. Y su filosofía vital engarza con eso que podríamos llamar orientalismo, budismo o, por decirlo de otro modo, esa línea de pensamiento que se sitúa en la orilla de enfrente del mundo occidental. Han lanzará unos misiles contra la línea de flotación de nuestra forma actual de vida. Dirá cosas como que vivimos absurdamente a carreras, que somos prisioneros del reloj, y del teléfono móvil, que tenemos una enfermiza obsesión por llenar el tiempo de acción, incluidos fines de semana y vacaciones, que desechamos la contemplación de manera sistemática, que nos puede el afán de construir un relato público de nuestra vida más allá de disfrutar de ella de forma privada, que somos esclavos de las nuevas tecnologías hasta desarrollar enfermizas dependencias y que acaso debamos pararnos un minuto a pensar –más tiempo será difícil– si somos verdaderamente felices siendo como somos, viviendo instalados de forma permanente en la sexta marcha de nuestro vehículo corporal acelerando a por una viralización en instagram mientras dejamos a ambos lados, por ejemplo, un hermoso paisaje que podríamos habernos detenido a admirar.

