Cuando Diego Cabezudo habla de urbanismo te viene a la mente la idea de darle 'las llaves' de la ciudad. Toma, haz lo que consideres. ... Porque en sus planes siempre hay lógica, luz, talento y raíz. Todo armoniza y resulta difícil encontrar peros a sus argumentaciones. En EL COMERCIO de ayer, el arquitecto gijonés hablaba de la idea de Somió para la playa verde del Rinconín. No concurrió al proyecto de ideas, pero sí la presentó por registro tras darle forma con los vecinos, pues a esta parroquia pertenece el privilegiado rincón de la ciudad que Cabezudo observa con ojo crítico desde la ventana de su estudio en primera línea de playa. En el cónclave vecinal celebrado hablaron de zonas verdes, un aparcamiento soterrado a un lado del Rick's, un paso directo subterráneo hacia el pedrero, piscinas saladas y soláriums escalonados. Todo ello con una playa viguesa como referente. Y con un nombre: La Jabonera, en memoria de la histórica empresa que ahí desarrolló su actividad. Es Cabezudo gran amante de su ciudad y de su mar, es además el autor de la última gran reforma del Muro y nadie como él, con su experiencia y gusto, para llevar a buen término una actuación en un lugar tan trascendente, y delicado, como nuestra fachada marítima. Una Ería del Piles que lleva demasiados años, decenios ya, con tramos en estado cochambroso que todos ansiamos ver en algún momento dignificados. Acertar ahí es clave. Y quien puso su firma en actuaciones como las del Muro, Marina Civil, la EMA o el tanatorio de Cabueñes (es tal el tacto de este último que casi hasta da gusto morirse) parece la voz más autorizada para encauzar esta reforma litoral de Gijón, la ciudad de los proyectos eternos.

Dar con la tecla con Naval Azul, al oeste, y con la playa verde, al este, colocaría la proa de nuestro barco en una extraordinaria disposición. Solo deberíamos decidir entonces a cuántos madrileños dejamos venir cada fin de semana.

