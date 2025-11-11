El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Gijonadas

La Jabonera

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Cuando Diego Cabezudo habla de urbanismo te viene a la mente la idea de darle 'las llaves' de la ciudad. Toma, haz lo que consideres. ... Porque en sus planes siempre hay lógica, luz, talento y raíz. Todo armoniza y resulta difícil encontrar peros a sus argumentaciones. En EL COMERCIO de ayer, el arquitecto gijonés hablaba de la idea de Somió para la playa verde del Rinconín. No concurrió al proyecto de ideas, pero sí la presentó por registro tras darle forma con los vecinos, pues a esta parroquia pertenece el privilegiado rincón de la ciudad que Cabezudo observa con ojo crítico desde la ventana de su estudio en primera línea de playa. En el cónclave vecinal celebrado hablaron de zonas verdes, un aparcamiento soterrado a un lado del Rick's, un paso directo subterráneo hacia el pedrero, piscinas saladas y soláriums escalonados. Todo ello con una playa viguesa como referente. Y con un nombre: La Jabonera, en memoria de la histórica empresa que ahí desarrolló su actividad. Es Cabezudo gran amante de su ciudad y de su mar, es además el autor de la última gran reforma del Muro y nadie como él, con su experiencia y gusto, para llevar a buen término una actuación en un lugar tan trascendente, y delicado, como nuestra fachada marítima. Una Ería del Piles que lleva demasiados años, decenios ya, con tramos en estado cochambroso que todos ansiamos ver en algún momento dignificados. Acertar ahí es clave. Y quien puso su firma en actuaciones como las del Muro, Marina Civil, la EMA o el tanatorio de Cabueñes (es tal el tacto de este último que casi hasta da gusto morirse) parece la voz más autorizada para encauzar esta reforma litoral de Gijón, la ciudad de los proyectos eternos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al menos tres detenidos en Gijón relacionados con el narco fallecido en Toledo
  2. 2 Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991
  3. 3

    Los procesos judiciales abiertos retrasan el inicio del hospital de Quirón en Gijón
  4. 4

    Somió pide una playa verde con parking, piscinas y salida al mar
  5. 5 Detenido un hombre tras amenazar a otro con un arma blanca en Gijón
  6. 6 Una pota olvidada al fuego provoca un incendio en El Llano, en Gijón
  7. 7 La gripe se dispara en Asturias, aunque lo peor vendrá antes de Navidad
  8. 8 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  9. 9

    Las izquierdas pactan en Asturias una reforma del IRPF: sin nuevas subidas a las rentas altas y cerco a los grandes tenedores de viviendas
  10. 10 Nuevo avance contra el cáncer: investigadores asturianos identifican una diana terapéutica para tratar tumores de cabeza y cuello

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Jabonera