Uu árbol, una nuez. Esa es la ecuación 2025 de tu único nogal, un chiquillo aún, que tres años después de haberlo comprado no acaba ... de animarse a crecer. Les cuesta al principio, te previenen en Runza. Ni un centímetro para arriba es ya mosqueante. Pero tú, por si acaso, este verano de secarral, con el prao cuarteado, le fuiste regalando unos generosos cubos de agua para darle aliento, amén de algunos detritos y miradas inquisidoras instándolo a pegar el estirón. El resultado ha sido una nuez, la de la fotografía, cuya apertura al mundo te recuerda al mismísimo Salvador Dalí emergiendo de un huevo de ave una vez eclosionado. Ahí está tu nuez de temporada, hermosísima en su salida a la vida. La tienes desde ayer en casa con la duda del ritual más adecuado para la ingesta, dada su unicidad.

Casualmente, este fin de semana has estado rodeado de nogales en Las Merindades burgalesas. En pueblos de gran belleza salpicados de una provocadora producción de nueces, enfundadas la mayoría aún en su robusta cáscara verde, con un penetrante olor a ancestrales humedades en el caso de las rescatadas del suelo a punto de emanciparse de su envoltorio. Entre las callejuelas empinadas de Orbaneja del Castillo, enclave de ensueño con el Ebro a sus pies, una caprichosa cascada atravesándolo por el medio y una falla rocosa escoltándolo. Entre los palacios de Espinosa de los Monteros, ¡qué poderío Espinosa! –¡y qué alubias con sacramentos!–. Y a las faldas del puente natural de Puentedey. Nueces, nueces, nueces. Nogales castellanos en provocadora fertilidad dejando en evidencia al imberbe que pelea por la vida en esa Villaviciosa hermosa lindante con este Gijón orgulloso.

Empiezan a caer las nueces estos días y caen a chuzos las primeras lluvias del otoño que vacían San Lorenzo, ayer de un penetrante naranja arenoso y con una justiciera bandera roja ondeante. Caen las nueces y cae el Sporting en Almería de manera desquiciante. Caen estos sabrosos frutos que desayunas cada día y un gijonés llamado Alberto Barquín –y otros más– suma 25 días sin cobrar los 1.670 euros ganados en la triple gemela del Hípico por desatinos administrativos. Llueven nueces en Burgos y diluvian peajes sobre el Huerna con bochornosa connivencia regional. Tras el crujido, la nuez se mostrará como un tesoro que parece diseñado por Tadanori Yamaguchi, un armonioso cerebro tostado, una nutriente fuente de vida. Es hora de comérsela.