Nuez abriéndose a la vida.
Gijonadas

La nuez

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

Uu árbol, una nuez. Esa es la ecuación 2025 de tu único nogal, un chiquillo aún, que tres años después de haberlo comprado no acaba ... de animarse a crecer. Les cuesta al principio, te previenen en Runza. Ni un centímetro para arriba es ya mosqueante. Pero tú, por si acaso, este verano de secarral, con el prao cuarteado, le fuiste regalando unos generosos cubos de agua para darle aliento, amén de algunos detritos y miradas inquisidoras instándolo a pegar el estirón. El resultado ha sido una nuez, la de la fotografía, cuya apertura al mundo te recuerda al mismísimo Salvador Dalí emergiendo de un huevo de ave una vez eclosionado. Ahí está tu nuez de temporada, hermosísima en su salida a la vida. La tienes desde ayer en casa con la duda del ritual más adecuado para la ingesta, dada su unicidad.

