Cuando el inconmensurable talento de un escritor entra por tu ventana, con su magia personal, sientes un enriquecimiento interior. Hace dos semanas, lo confiesas, no ... sabías de la existencia de Rafael Novoa (Gijón, 1958). Fue Elena, de Atenea, quien te puso sobre su pista. Y seguiste el consejo. Lo primero que leíste fue su relato corto 'Mi hermano', que está en internet. Consta de 172 palabras, apenas una veintena de líneas en las cuales construye una breve e intensa historia llena de ingenio. ¡Bravo! Le reportó uno de los diez premios que atesora su obra así como la publicación del mismo por una editorial neoyorquina.

Pese a su talento, Novoa no ha vivido nunca de la literatura. Trabajó en un hotel, en una imprenta o subido a una escalera como pintor industrial. Pero ya desde niño devoró libros con avidez. No se puede escribir como él lo hace sin ese bagaje de fondo. Tampoco se puede sacar de la nada ese don. Debe haber por fuerza una entente entre ambas fuerzas. Así lo supo ver Iñaki Gabilondo cuando lo llamó a su móvil para felicitarlo un día, tras una de sus distinciones. Lo pilló enfrascado en la tediosa tarea de colorear una pared y estuvo a punto de colgar pensando que era una broma. Pese a su anonimato, sabe también Rafael Novoa lo que es recibir un premio de manos de un tal Luis Landero. Vamos que, pese a vivir en la sombra, su literatura, tendente a la brevedad, ha conquistado hermosas cimas.

Ahora nos deleita con 'Animales enfermos', una novela de 129 páginas que pasará a la historia de las letras asturianas y gijonesas. Sin duda. En este libro editado hace nada, Rafael Novoa toma como eje el clásico thriller construido a partir de la desaparición de una chica. Con este punto de partida, que hemos podido ver, o leer, más veces, sin duda, arma una historia absolutamente llena de intriga, psicología, originalidad y sorpresa que ambienta, porque así se lo pedía la trama, según cuenta, en unos parajes de Irlanda. Aunque no guarde una relación expresa, no puedes evitar, mientras devoras el libro, recordar a Hannibal Lecter en 'El silencio de los corderos' hablándole a Clarice desde su celda con esa terrorífica inteligencia de un sádico en toda regla. Te viene a la mente Lecter quizá simplemente por encontrarte ante algo al mismo tiempo morboso, elevado y sublime, por disfrutar, pese a la adversidad del relato, de la excelencia literaria que últimamente asocias sobremanera al ucraniano Bulgákov. Tenemos en Gijón una joya llamada Rafael Novoa. No es un escritor famoso ni vive de sus libros pese a exhibir un nivel fuera de lo común. Tampoco en vida Van Gogh vendió un solo cuadro.