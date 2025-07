Tiza o PDA

Comenta Compartir

Hasta hace bien poco, en Casa Balbino (Sanlúcar) apuntaban con tiza, en la barra, lo que pedía cada cliente, que debía asumir el porte de ... la comanda hasta las mesas de la terraza. Pedías, te daban y te organizabas. Querías más; volvías a la barra, añadían lo nuevo a tu cuenta y cuando terminabas (otra curiosidad de este extraodinario templo es que no dan postre ni café) ibas a pagar. El camarero trazaba la raya final a tu lista y cobraba. ¿Cómo había sitio en la barra para todas las cuentas escritas en tiza? Misterio. Pero lo había. ¿Cómo sumaban a la antigua usanza? Pues haciéndolo. Y no se equivocaban. Además de una gastronomía para chuparse los dedos y de las opciones de media ración y tapa que permiten probar muchas cosas, las cuentas con tiza en Balbino eran una joya a extinguir, como así ocurrió. Ahora, sus siempre célebres camareros usan PDA y atienden en la terraza. Se han modernizado. Lo de la tiza, claro está, era algo maravillosamente antediluviano. Hoy, en Casa Balbino, un camarero acude a tu terraza para tomar nota, otro sirve la bebida y otro diferente la comida. Y en esta modernidad, llega primero lo sólido y luego, diez minutos después, la bebida. Debes apremiarlos. Reina un cierto desorden en lo que jamás falló. Con la tiza, te recuerda un veterano, su mente estaba a tope para no perder comba. Con la PDA reserva sus destrezas mentales «pal Tik Tok» y cuando trabaja está en 'modo avión'. Sigue siendo un lugar el Balbino donde se come de diez: bueno, bonito y barato. Pero sin tiza. Ni ortiguillas. Les obligaron a congelar las anémonas antes de freírlas rebozadas y así, explica el mismo interlocutor, pierden el sabor. Para dar un producto devaluado prefirieron quitarlas de la carta y así, apunta el sanluqueño, sin pesca de anémonas, «un día saldrán del mar gaditano convertidas en Godzilla».

Pese a la PDA del Balbino, en Cádiz preservan esencias que han convertido esta tierra en una de las mecas del peregrinaje gijonés en verano. Pasan años, décadas y los garitos sigen tal cual. Con su gracejo, con sus camareros de siempre, con su gastronomía, con su estética y con buenos precios. Por aquí no se puede decir que nos vaya mal. Gijón muere de éxito. Nos basta con el clima para arrasar. Pero por si acaso le añadimos aviones de guerra, arcos atlánticos, semanonas en ciernes y tres conciertos diarios por si las moscas. ¿Y nuestros garitos, nuestras tiendas, nuestros pubs? Pues en ese capítulo, mire usted, decreciendo. Siguen cerrando históricos, el último anuncio ha sido el del Chafán, pero la lista es larga –Antigua Pescadería, Escocia, Zarracina, Cafetón, Salat, Tik, Jardín, Oasis, Pilu, El Sitio, El Puentín, Justo, Discoteca, Caracol, Tritón, Vigil, Depeche, La Puerta del Sol, numerosos quioscos–, mientras abren anodinas franquicias y ocho mil hamburgueserías. Lo criticaba Pepe Abad (Bariloche) en EL COMERCIO. Debemos cuidar más lo nuestro, esas esencias que nos diferencian e identifican como cilúrnigos que somos.

