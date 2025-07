Verano para enmarcar

No le falta ingrediente al verano gijonés. Solazo, días excelsos de playa, música por todas partes, ambientazo... Gijón es, sin lugar a dudas, el referente ... del Norte, la nueva Marbella. Y la única duda que cabe a futuro es si moriremos de éxito, si llegará el momento culé de pedir a los turistas que no vengan en tropel. De momento, poco más se puede pedir. Te acercas al Campo Valdés a las ocho de la tarde y hay exhibición de baile asturiano mientras los de Civitatis cuentan a los viajeros misterios y leyendas de Gijón. Llegada la noche, en la plaza del Marqués, un legendario amigo, relajadamente sentado en un banco del 4.70, piropea en singular versión a tu esposa, que lleva un favorecedor vestido rojo. Cuando te despides, espeta metafórico a voz en grito: «¡Viva Lenin!». Y tú replicas: «¡Viva!». Risas.

La Cuesta del Cholo es un hervidero. Un tipo con guitarra canta españoladas y la peña le hace entusiastas coros. Jarabe de Palo, Raphael, Nino Bravo, Sabina... Marchón total con vistas al mar. En la plaza de la Corrada no cabe un alfiler (la botella de sidra sabe a gloria con unas croquetinas) y el espectáculo de los drones se ve bonito desde el dique del Auga. Esto fue el sábado cuando, a medianoche, Gijón volvió a ser el Gijón de siempre (o el de antes) por momentos con un repentino chaparrón que te pingó de vuelta a casa. Los taxis no daban abasto y hasta Carlos Sobera, tras actuar en el Jovellanos, hacía cola no se sabe hacia dónde en la calle 17 de Agosto.

El domingo volvió el paraíso, la mar en calma, los baños para enmarcar y algo de viento para poder criticar imperfecciones intrínsecas a aquesta terra. Un golpe de aire se llevó la gorra de un señor que contemplaba la mar desde el Muro. Un par de espontáneos se sucedieron lanzándosela desde abajo y al cuarto intento, mojándola bien, lograron alzársela con todo el aforo de la Rampla siguiendo el operativo. Faltaron los aplausos.

Ayer llegó la sorpresa en la visita diaria a la escalera 2. ¡Un cuadro! Entre los ganchos donde los asiduos cuelgan sus cosas se destacaba un pequeño lienzo de temática pastoril salido de no se sabe dónde. Ahí estaba a primera hora de la mañana. Con sus ovejas, su pastor y su castillo. Imaginemos que vale una fortuna y, ajenos a su valor, nadie lo coge. Entretanto, su protagonista seguía tocando la flauta, como si estuviera veraneando, feliz, en el mismísimo Gijón.