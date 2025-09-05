El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Entre bicis y bombas

Agustín Medina

Concejal de Cooperación Internacional y Portavoz de IU

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

El deporte representa valores cívicos y humanos. Es una herramienta de integración y cohesión social que se manifiesta en muestras de respeto, solidaridad y convivencia. ... Pretender separar el deporte del contexto político y social sería ingenuo y falso. Es indudable que cuando hay cualquier victoria de un equipo nacional, el conjunto del país lo celebra, se enorgullece y lo publicita. No hay más que ver las Olimpiadas o cuando se gana un mundial, un campeonato europeo, etc. Por ello, aquellos que representan a sus países en las competiciones deportivas no sólo están corriendo, nadando, jugando a baloncesto o pedaleando, están llevando a su país y su imagen por el resto del mundo. El deporte es, por tanto, una forma de representación nacional.

