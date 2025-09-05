Entre bicis y bombas

El deporte representa valores cívicos y humanos. Es una herramienta de integración y cohesión social que se manifiesta en muestras de respeto, solidaridad y convivencia. ... Pretender separar el deporte del contexto político y social sería ingenuo y falso. Es indudable que cuando hay cualquier victoria de un equipo nacional, el conjunto del país lo celebra, se enorgullece y lo publicita. No hay más que ver las Olimpiadas o cuando se gana un mundial, un campeonato europeo, etc. Por ello, aquellos que representan a sus países en las competiciones deportivas no sólo están corriendo, nadando, jugando a baloncesto o pedaleando, están llevando a su país y su imagen por el resto del mundo. El deporte es, por tanto, una forma de representación nacional.

Israel es un estado genocida. No lo decimos sólo millones de personas en el mundo, sino que recientemente se publicó un informe de la Asociación Internacional de Académicos sobre el Genocidio (IAGS) en el que más de 500 expertos y expertas internacionales determinan que las acciones del estado gobernado por Netanyahu constituyen un genocidio.

Durante estos días se celebra la Vuelta Ciclista a España, un evento que apoyamos y que consideramos un orgullo para nuestro país. Pero, además, este año nos llena de alegría que una de sus etapas salga de Avilés, y especialmente de un lugar tan simbólico como el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. Es un honor que un evento deportivo de esta magnitud ponga a nuestra ciudad en el mapa y acerque el deporte a la ciudadanía.

Nuestra denuncia no es contra la Vuelta, ni contra sus organizadores, ni contra el resto de equipos o ciclistas; más allá de cronos o subidas de etapa, lo que está uniendo y repitiéndose en todas las etapas son las diferentes acciones de boicot al equipo israelí Israel-Premier Tech, propiedad de los multimillonarios israelíes Ron Baron y Sylvan Adams. Su presencia en esta competición no es inocente, sino que responde a una estrategia de lavado de imagen del Estado israelí, utilizando el deporte como herramienta para mejorar la imagen internacional de un país, vendiéndolo como moderno, democrático y enarbolando los valores deportivos, quedando muy lejos de la realidad y ocultando la violación sistemática de derechos humanos que está cometiendo contra el pueblo palestino y los planes de genocidio y exterminio de la Franja de Gaza.

No en vano, para aquellos que dicen que no hay que mezclar una cosa con la otra, el crecimiento de este equipo ciclista viene muy ligado a la estrategia de proyección internacional de Israel como garante de los valores europeos en Oriente Medio. Sin embargo, uno de los propietarios de este equipo, Sylvan Adams, es una pieza clave en los planes expansionistas del primer ministro israelí y muestra públicamente su apoyo a las acciones de su gobierno, por lo que es imposible, además de irresponsable, separar deporte de «todo lo demás».

El Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer es un centro nacido para ahondar los valores democráticos, expandir la cultura y el conocimiento y tener una gran plaza abierta al pueblo. Valores e ideas que tajantemente chocan con las violaciones de derechos humanos que está cometiendo Israel contra Palestina y el genocidio deliberado a su pueblo. Me indigna y me entristece que un emblema tan carismático de nuestra ciudad se vea salpicado por la sangre de Israel.

El grupo Israel-Premier Tech debería ser expulsado de la vuelta ciclista por representar y llevar el nombre de un estado abiertamente genocida. Mientras ello no ocurra, no nos quedará más remedio que, mediante la acción pacífica, llenar las calles de actos de boicot como herramienta civil para denunciar la masacre en Palestina y llevar la voz del pueblo palestino allá donde sea necesaria.