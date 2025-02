No alargarlo más

Comenta Compartir

Era deseable que los comicios en Cataluña se celebrasen en la fecha prevista para no alargar más una situación de desgobierno y descontrol. No habría ... sido de recibo un aplazamiento en función de cálculos derivados de los intereses de ninguna formación política. Cataluña se merece un periodo de calma institucional en el que prevalezcan las actuaciones destinadas a dar respuesta a los problemas reales de los ciudadanos. Un gobierno centrado en el bien común, no empeñado en acrecentar más la fragmentación y la ruptura del tejido social. Un gobierno con un plan de reconstrucción y de reconciliación, y con una sensibilidad hacia los más desfavorecidos. Cataluña se merece un nuevo tiempo político.

