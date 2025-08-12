El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Construir presente, ganar futuro

La situación de la juventud asturiana en 2025: entre la resignación y la expectativa

Alejandro Braña Barcia

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

No por reiterativo deja de ser cierto: ser joven hoy en Asturias es un ejercicio constante de equilibrismo. Recordemos algunos datos recientes. Según el informe ' ... Irrealista' de RUGE-UGT, Asturias se sitúa como la comunidad con mejor porcentaje de emancipación de España: un 17%. Sin embargo, en la última década se ha incrementado el precio del alquiler un 90,3% –alcanzando la mediana unos 720 euros mensuales– y la compra un 49,1%. Además, los últimos estudios del CMPA y CJE señalan que el 61% de la juventud asturiana no disponía de ingresos ordinarios y que, por ejemplo, siete de cada diez con empleo no se encontraban emancipados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de 800 evacuados en León por el fuego: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»
  2. 2 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  3. 3 En vilo por un joven que se encaramó a una grúa a 30 metros de altura en una obra del barrio Montevil, en Gijón
  4. 4 Dimite el alcalde de Llanera «por motivos personales», pero con reproches al Gobierno regional
  5. 5 Loum llegará al Sporting de Gijón en propiedad
  6. 6 Rescatan ilesa a una joven que volcó con su coche junto a la playa de Barru, en Llanes
  7. 7 Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos
  8. 8

    Montse Tomé, fin de trayecto como seleccionadora de España
  9. 9 Herida una mujer de 53 años al ser golpeada por una moto en un paso de peatones en Gijón
  10. 10 Cambios en la Noche de los Fuegos en Gijón: no habrá nuevos puntos de lanzamiento y solo se tirarán desde el Cerro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Construir presente, ganar futuro

Construir presente, ganar futuro