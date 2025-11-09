Nobleza obliga

En mayo de 2021 visité por primera vez la capilla de San Esteban del Mar, que tras una larga y compleja restauración vuelve a abrirse ... al público este lunes. Hasta entonces confieso que no conocía el pequeño templo que da nombre al título que tengo el honor de ostentar. Estaba oculto tras los muros de la Fundación Revillagigedo, tan olvidado por mi familia como por buena parte de la ciudad de Gijón.

Hoy en día, los títulos nobiliarios no conceden privilegio alguno a quienes los poseen; al contrario, traen consigo muchas obligaciones. La mayor de todas ellas es la responsabilidad de honrar y mantener vivo, para generaciones venideras, el recuerdo de quienes merecieron recibir la dignidad en cuestión. Consideré, por tanto, que era mi deber contribuir a preservar esta pequeña y frágil capilla, que es la más antigua de todo el casco urbano gijonés, pues fue reconstruida por mis antepasados en 1648 a partir de las ruinas de otra que se encontraba en Tremañes. Mi vínculo con el Club Rotario se remonta a cuando llevaron a cabo la restauración de otra capilla gijonesa: la de San Lorenzo, que tuve la ocasión de visitar con mi madre y con su amigo Pepe Carballo, el arquitecto encargado de aquel proyecto, una mañana fresca y soleada hace ya más de treinta años. La hija de Pepe, María del Cobre Carballo, también arquitecta, ha sido ahora una de las responsables de este nuevo proyecto. Fue ella quien me habló por primera vez de la restauración de la capilla de El Natahoyo y quien, sin saberlo, me ayudó a reconectar con un pedazo de mi historia familiar.

El marquesado de San Esteban de Natahoyo —el «del Mar» fue un aditamento posterior— fue concedido a Carlos Miguel Ramírez de Jove por Felipe V en 1708, en reconocimiento a los servicios prestados por su tío, el mariscal de campo Francisco Ramírez de Valdés, quien, en 1706, durante la Guerra de Sucesión Española, defendió con su vida la fortaleza de Tortona, en el Estado de Milán, del asedio de las tropas austracistas comandadas por el príncipe Eugenio de Saboya. El suceso fue recogido así por la Gaceta de Madrid: «Después de haber mantenido dos meses el castillo de Tortona contra la porfiada invasión de los enemigos, y no habiendo querido admitir capitulación ni partido de los muchos que le hacían los sitiadores, murió con la espada en la mano al tiempo del asalto, sacrificando su vida y la de sus soldados por el servicio del Rey y crédito de la Nación».

Era prerrogativa del primer marqués escoger la denominación de la merced que le había sido concedida, y Carlos Miguel se decantó por la de San Esteban de Natahoyo. ¿Por qué, entre todos sus señoríos, cotos, casas y propiedades, eligió esta pequeña y modesta capilla? Me inclino a pensar que fue una muestra de sus profundas convicciones religiosas, de su humildad, y de su carácter austero y sobrio, valores que sus descendientes —al menos quien esto escribe—seguimos luchando por defender.