El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una nueva etapa para la Universidad

Álvaro Suárez

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Los nuevos alumnos que accedan a la Universidad de Oviedo experimentan este curso una medida revolucionaria en la educación superior. El Gobierno de Adrián Barbón ... ha dado un paso decisivo hacia un modelo educativo verdaderamente universal: cualquier estudiante que desee cursar estudios superiores podrá hacerlo sin que el dinero sea un obstáculo. En Asturias se apuesta, de forma clara y valiente, por una universidad pública, gratuita y al alcance de todos. Esta decisión supone un avance sin precedentes en la educación superior de nuestro país. Mientras en otras comunidades autónomas se recortan recursos, se elevan tasas o se ponen trabas económicas al acceso, en Asturias se refuerza el pilar esencial del sistema público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  2. 2

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón
  3. 3 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  4. 4 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  5. 5 Atraco a un estanco en Oviedo: «Tiraron al suelo a un cliente y le dieron patadas en la cabeza»
  6. 6 La Vuelta llega a Asturias y el Principado insta al equipo de Israel a que abandone la prueba
  7. 7 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  8. 8 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  9. 9 Un camión ardiendo causa retenciones a la altura de Parque Principado
  10. 10 Las quejas vecinales dan sus frutos y el Ayuntamiento derribará el Soccer World de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una nueva etapa para la Universidad