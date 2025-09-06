Una nueva etapa para la Universidad

Los nuevos alumnos que accedan a la Universidad de Oviedo experimentan este curso una medida revolucionaria en la educación superior. El Gobierno de Adrián Barbón ... ha dado un paso decisivo hacia un modelo educativo verdaderamente universal: cualquier estudiante que desee cursar estudios superiores podrá hacerlo sin que el dinero sea un obstáculo. En Asturias se apuesta, de forma clara y valiente, por una universidad pública, gratuita y al alcance de todos. Esta decisión supone un avance sin precedentes en la educación superior de nuestro país. Mientras en otras comunidades autónomas se recortan recursos, se elevan tasas o se ponen trabas económicas al acceso, en Asturias se refuerza el pilar esencial del sistema público.

No solo en la universidad, también en etapas anteriores, como demuestra la consolidación de la red autonómica de Escuelas Infantiles de 0 a 3 años, conocidas como Escuelines. Estas iniciativas garantizan tanto la igualdad de oportunidades para los niños como la conciliación para las familias trabajadoras, construyendo un tejido social más justo y equilibrado.

El nuevo plan universitario persigue un objetivo fundamental: que ningún estudiante quede fuera de la carrera que desea cursar por motivos económicos. Esto fortalece el ascensor social, impulsa la movilidad académica y contribuye al desarrollo de una sociedad mejor formada y, por tanto, más competitiva. La universidad deja de ser un privilegio para convertirse, de una vez por todas, en un derecho efectivo para todos los jóvenes.

Conviene recordar que durante siglos la universidad fue un espacio reservado a unos pocos. Con el tiempo, gracias al sistema público y a las becas impulsadas por gobiernos progresistas, se logró abrir la puerta a miles de familias trabajadoras. Hoy, con la apuesta firme de Asturias y con el respaldo de políticas estatales como las promovidas por Pedro Sánchez, se avanza hacia la igualdad plena en el acceso a la educación superior.

Como universitario, no puedo sentirme más orgulloso de ver cómo la Universidad de Oviedo se transforma en un referente de inclusión, igualdad y compromiso social. Asturias vuelve a demostrar que es tierra pionera en políticas públicas y que, una vez más, marca el camino para el resto de España.