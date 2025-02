Amor a Dios o amor al prójimo

Una insignia, un escudo, una bandera sirven para identificar. Lo que identifica a un cristiano es el 'Amor'. Pero hay diferentes amores: hay amores que matan y amores que salvan, hay amores como una aventura y amor para siempre. En los comienzos de la Iglesia ... los judíos decían de los cristianos: «Mirad cómo se aman». Había oradores que se sobresalían por la elocuencia, la fuerza, la elegancia, el dinero... Pero los cristianos tenemos un mandamiento que es nuevo, sin necesidad de tantas leyes y normas, porque si son muchas se convierten en una carga durísima y muy pesada. Jesús nos deja un solo mandamiento: no estar mirando al cielo ni a cosas inútiles, estar siempre mirando al prójimo.

Para un cristiano el amor más que un mandamiento es una necesidad y, aunque no se puede obligar a nadie a amar, cada vez que dejamos este mandamiento nos estamos apartado del Evangelio; por eso, ser un buen discípulo es una gran responsabilidad. No es cuestión de palabras bonitas sino de obras y servicio. El Evangelio no nos da una opinión o unos consejos para organizar nuestra vida; su mandamiento, que es la insignia, no podemos practicarlo con condiciones, con reservas o con fronteras.

Y cuidado con equivocarse, porque no es solo ayudar, servir o dar limosnas. El Evangelio no nos dice: «Ayudaos y soportaos unos a los otros, haceos favores unos a otros». Ayudar es fundamental y podemos ayudar en la Cocina Económica, el Albergue Covadonga, la residencia de ancianos... todo es importante, pero el Evangelio va más allá, porque elimina el odio, venganza o violencia, borra la indiferencia y el egoísmo, con un nuevo estilo de vida basado en una justicia sin explotación, sin esclavitud, con solidaridad, con una vida comprometida a nivel social, económico, político, familiar...

El peligro está en un cristianismo fácil, de prácticas devotas y limosnas, que anuncia un Dios lejano a nuestro mundo, dejando que las injusticias que nos incomodan se resuelvan con el tiempo. No valen cambios externos o lavarse la cara, como los fariseos, porque lo justificaríamos todo ante la imposibilidad de cambios reales. Esta es nuestra misión que, si la vemos muy lejana o como una utopía, trataremos de justificarnos con dos amores separados: uno a Dios y otro al prójimo. Aunque sabemos que, si no amamos al prójimo como nos enseña el Evangelio, es imposible amar a Dios.

De nosotros depende.