El sociólogo que puso rostro a las migraciones y la desigualdad

La concesión del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales a Douglas S. Massey llega, una vez más, en un momento especialmente oportuno. Ya en ... 2019, el galardón concedido al también sociólogo Alejandro Portes sirvió para llamar la atención sobre el papel central que las migraciones jugaban, y juegan, en la configuración de nuestras sociedades. Cinco años después, lejos de tratarse de una cuestión coyuntural, la movilidad internacional, los procesos de integración, la segregación urbana y las tensiones derivadas de la desigualdad global siguen ocupando un lugar destacado en la agenda política, mediática y social.

Douglas S. Massey no es un sociólogo cualquiera. Es uno de esos investigadores que ha sabido conectar los grandes números con las historias de vida. Desde hace décadas, viene explicando, con datos y con claridad, cómo se mueven las personas en el mundo y qué consecuencias tienen esos movimientos en las ciudades, en los barrios, en la vida cotidiana de millones de personas.

Su carrera está marcada por dos grandes obsesiones: las migraciones internacionales y la desigualdad urbana. Massey ha estudiado cómo cruzar una frontera —ya sea legal o no— puede marcar para siempre el destino de una familia, y cómo los barrios segregados por raza o por clase social no son una casualidad, sino el resultado de políticas y estructuras que se perpetúan en el tiempo. Obras como American Apartheid (junto a Nancy Denton) o Beyond Smoke and Mirrors (con Jorge Durand y Nolan Malone) son ya clásicos imprescindibles para entender estas cuestiones.

Pero si algo ha hecho realmente especial a Massey es su manera de trabajar. No se ha limitado a teorizar, sino que ha fundado proyectos pioneros de investigación, como el Mexican Migration Project, que han permitido recopilar datos sobre miles de personas migrantes, dando así solidez empírica a sus análisis. Esa mezcla de compromiso, claridad y profundidad es lo que lo convierte en una figura clave de la sociología contemporánea.

Con este galardón, Massey se suma a una selecta lista de sociólogos y sociólogas que han recibido el Premio Príncipe o Princesa de Asturias de Ciencias Sociales desde que se instauró el galardón en 1981. Entre ellos destacan figuras como Alain Touraine (1998), Anthony Giddens (2002), Zygmunt Bauman (2010) o Saskia Sassen (2013), o el mencionado Alejandro Portes, todos ellos referentes mundiales del pensamiento sociológico.

Que Massey se sume a este grupo no solo reconoce su trayectoria, sino que también da visibilidad a una disciplina a menudo olvidada: la sociología. En un momento en que la desigualdad, la movilidad humana o el miedo al otro están en el centro del debate público, conviene recordar que la sociología lleva décadas analizando con rigor estos fenómenos y aportando claves fundamentales para comprenderlos. Porque entender cómo funciona la sociedad no es solo importante, es el punto de partida imprescindible para poder transformarla.