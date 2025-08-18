El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Paseo Gastro, una fórmula de éxito para las fiestas

Ángel Lorenzo del Rivero

Presidente de Otea Gijón

Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00

Las fiestas de Gijón han vuelto a brillar con un ingrediente extra que ha transformado la ciudad en un auténtico festín para los sentidos. Ha ... demostrado ser una propuesta culinaria con un éxito rotundo que ha atraído a miles de personas. El Paseo Gastro ha logrado descentralizar la fiesta y expandirla por Gijón. Tanto en Begoña como en el puerto ha sido un acierto, creando un ambiente de camaradería que ha invitado a pasear, a compartir y a disfrutar de la gastronomía local en un entorno privilegiado. No se trata solo de casetas de comida, sino de una cuidada selección de propuestas culinarias que representan la diversidad y la alta calidad de la hostelería gijonesa. Ha habido opciones para todos los gustos y bolsillos, garantizando que nadie se quede fuera de esta celebración.

