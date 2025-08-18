Paseo Gastro, una fórmula de éxito para las fiestas

Las fiestas de Gijón han vuelto a brillar con un ingrediente extra que ha transformado la ciudad en un auténtico festín para los sentidos. Ha ... demostrado ser una propuesta culinaria con un éxito rotundo que ha atraído a miles de personas. El Paseo Gastro ha logrado descentralizar la fiesta y expandirla por Gijón. Tanto en Begoña como en el puerto ha sido un acierto, creando un ambiente de camaradería que ha invitado a pasear, a compartir y a disfrutar de la gastronomía local en un entorno privilegiado. No se trata solo de casetas de comida, sino de una cuidada selección de propuestas culinarias que representan la diversidad y la alta calidad de la hostelería gijonesa. Ha habido opciones para todos los gustos y bolsillos, garantizando que nadie se quede fuera de esta celebración.

Uno de los principales logros del Paseo Gastro ha sido su contribución a la dinamización urbana y económica de la ciudad. La implicación directa y entusiasta del sector hostelero ha sido fundamental, ya que los propios bares y restaurantes se han convertido en los protagonistas, generando un impacto positivo no solo en la zona donde se han instalado las casetas, sino también en otros negocios cercanos.

Además, es muy importante porque permite que hosteleros que están situados en zonas de la ciudad donde no se vive con tanta actividad la Semana Grande puedan optar a enseñar sus propuestas y visibilizar su establecimiento. Y entendemos que genere debate, incluso quejas como las que se han hecho antes de la celebración del evento y que comprendemos y valoramos, y eso hará que la organización tenga más información para que Paseo Gastro del próximo año sea mejor y genere las menos molestias posibles. Tanto Valladolid, Santander y Oviedo, que tienen algo similar, también empezaron con polémica y ahora nadie se plantea sus fiestas patronales sin sus casetas. Un ejemplo claro es que el año pasado, Gastro Mateo tuvo 250 solicitudes para ocupar sus casetas. Paseo Gastro nació el año pasado, este año se pulieron errores, y el próximo con la aportación de todas las partes implicadas y la experiencia de este, se conseguirá mejorar aún más.

Hay que tener en cuenta que se trata de un ocio diurno y familiar, enfocado en el disfrute de la gastronomía y el ambiente festivo en un horario que es compatible con el descanso de los vecinos. Estos espacios, diseñados para que las familias puedan participar de la alegría de las fiestas de una manera ordenada y agradable, han demostrado que es posible combinar la celebración con el respeto y la convivencia. Es un modelo regulado y controlado, donde la seguridad, la limpieza y la minimización del impacto son prioridades, lo que garantiza que la actividad festiva se integre de la mejor manera posible con la vida del barrio.

La propuesta ha sido un claro ejemplo de cómo la colaboración entre la administración y el sector privado puede dar como resultado un evento de calidad que refuerza la imagen de Gijón como una ciudad vibrante, gastronómica y hospitalaria.

Es la muestra de que Gijón puede y sabe adaptarse a las nuevas tendencias, manteniendo viva la esencia festiva que nos caracteriza, pero con una visión moderna y participativa que haga que nuestra ciudad llegue a ser la ciudad turística por excelencia del norte de España generando empleo en múltiples sectores y así evitar que nuestros jóvenes tengan que ir a buscar trabajo fuera de Asturias.