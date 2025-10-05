El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La alianza del centroderecha

El PP de Álvaro Queipo allana el camino para una coalición electoral con Foro, pero el partido de Moriyón se enfrenta en Gijón a un escenario complejo, en el que cualquier operación en ese sentido puede conllevar un alto riesgo si el cálculo no está bien hecho y no se acierta en el pronóstico

Ángel M. González

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Indudablemente Foro Asturias sigue siendo un fenómeno político en esta región. En toda la historia democrática no hubo en esta comunidad autónoma ninguna formación que, ... ajena a los partidos convencionales, llegara a tener tanta influencia y durante tanto tiempo en el mapa político de la comunidad autónoma. En los últimos cuarenta años fueron surgiendo distintas fuerzas alternativas en cada uno de los espacios políticos, a la izquierda de las formaciones tradicionales, de corte nacionalista y regionalista o del centroderecha moderado, pero ninguna de ellas logró la presencia que Foro ha conseguido mantener en estos catorce años. Y no cabe duda de que si el proyecto que nació apadrinado por Francisco Álvarez-Cascos sigue teniendo su porción en la tarta política regional, ese éxito tiene nombre y apellidos, el de Carmen Moriyón. Solo a ella se debe la pervivencia de las siglas con su consolidación en Gijón. Si no fuera por su liderazgo, Foro Asturias habría ya desaparecido hace seis años, cuando logró aguantar una mínima representación institucional hasta volver a resucitar en los pasados comicios municipales y autonómicos por la confianza cosechada en las urnas dentro del mayor feudo electoral de Asturias.

