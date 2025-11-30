El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Arcelor y sus circunstancias

La multinacional siderúrgica no acaba de hallar la senda de la competitividad en la región, donde la industrialización por la transformación energética y medioambiental está haciendo agua por todos los lados

Ángel M. González

Gijón

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El proceso de industrialización que se iba a acometer en esta región por la transformación energética y medioambiental de las empresas está haciendo agua por ... todos los lados. Ni se está llevando a cabo la electrificación verde como se había planificado, ni la reconversión de la gran industria ya instalada, ni la llegada de los macroproyectos intensivos en inversión y en empleo como figuraba escrito en el guión. La ruta se ha perdido por causas achacables a la crisis de la globalización, a la inestabilidad internacional, al conflicto bélico en Ucrania, a la guerra de los aranceles, a la incertidumbre en Estados Unidos, a la extrema debilidad europea... Digamos que la mayor parte de la culpa está fuera, en esa deriva general de la geopolítica, pero también hay que añadir que existen razones dentro, en la inacción comunitaria, en la política del país, y aquí mismo, en Asturias, donde en esta materia, y en muchas otras, seguimos enrolados en la ensoñación de los discursos que intentan mantener viva una esperanza que se va perdiendo en el horizonte.

