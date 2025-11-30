Arcelor y sus circunstancias

El proceso de industrialización que se iba a acometer en esta región por la transformación energética y medioambiental de las empresas está haciendo agua por ... todos los lados. Ni se está llevando a cabo la electrificación verde como se había planificado, ni la reconversión de la gran industria ya instalada, ni la llegada de los macroproyectos intensivos en inversión y en empleo como figuraba escrito en el guión. La ruta se ha perdido por causas achacables a la crisis de la globalización, a la inestabilidad internacional, al conflicto bélico en Ucrania, a la guerra de los aranceles, a la incertidumbre en Estados Unidos, a la extrema debilidad europea... Digamos que la mayor parte de la culpa está fuera, en esa deriva general de la geopolítica, pero también hay que añadir que existen razones dentro, en la inacción comunitaria, en la política del país, y aquí mismo, en Asturias, donde en esta materia, y en muchas otras, seguimos enrolados en la ensoñación de los discursos que intentan mantener viva una esperanza que se va perdiendo en el horizonte.

Aún reconociendo que existen un buen número de empresas con una pujanza indiscutible, que se han ido adaptando con enorme mérito y un ingente esfuerzo a los rigores de la competitividad, llevando la bandera de Asturias por todo el mundo, tampoco hay motivos para alardear, con exacerbado optimismo, que con ello estamos en el 'resurdimientu' industrial. Más bien al contrario.

Cierto es que la coyuntura, negativa en general, también ayuda en algún caso, como el auge del sector de la defensa con las fábricas de armas recobrando el latido con fuerza después de un par de décadas moribundas. No podemos augurar la duración de este 'revival' y por otro lado, hay mucha gente que desea que de este negocio, pese a ser para preservar la paz, cuanto menos mejor.

Ni se está produciendo la industrialización ni hay visos por delante de que se produzca. El cambio del paradigma energético no solo se ha frenado sino que ha entrado en una fase sin rumbo claro a partir del apagón. En Asturias, la electrificación con fuentes renovables sufre una ralentización escandalosa por las moratorias, las trabas burocráticas y el obstruccionismo ideológico. Sucede con la expansión de los parques de aerogeneradores, de las plantas fotovoltaicas, de las éolicas marinas y de los almacenamientos por baterías. Los proyectos ligados a la nueva actividad previstos en El Musel siguen sin desarrollarse, el despliegue de la producción del hidrógeno verde, que iba a ser la panacea del proceso descarbonizador, se ha desvanecido y las redes de distribución no resisten más enganches, fiándonos la solución al año 2030. El panorama no puede ser más desmoralizante por mucho hincapié que se haga para ver la realidad de otra manera. Por ejemplo, no es una buena noticia el desmantelamiento de la línea Lada-Velilla, que nunca llegó a entrar en servicio, sino que supone otro exponente del fracaso que conduce al declive regional.

En esa tesitura se tienen que mover las empresas con gran consumo energético, que siguen siendo locomotoras del PIB asturiano, con la siderurgia a la cabeza. Arcelor y sus circunstancias. La multinacional no acaba de hallar la senda de la competitividad en la región, sometida a las sacudidas de un mercado totalmente adulterado por los productores de países 'low cost' y de unas instalaciones que transitan complicadamente del sistema tradicional hacia la fabricación más limpia. El plan verde de la compañía anunciado a bombo y platillo en julio de 2021 por la familia Mittal y el presidente del Gobierno español en la factoría gijonesa ha quedado sepultado porque se han incumplido las expectativas. El objetivo era hacer viable el complejo siderúrgico asturiano en el mundo de las cero emisiones pero bajo tres condiciones, precios energéticos más bajos, financiación favorable y desarrollo de nuevas tecnologías. Los costes de los proyectos se fueron disparando, los de la electricidad siguen estando entre los más elevados del mercado y las tecnologías no han logrado todavía la madurez como se está viendo con el hidrógeno verde. Aunque la crisis que atraviesa es continental, con una UE inerte, el daño local es gravísimo. Así, Arcelor ha puesto en cuarentena todo el plan, ha renunciado a la planta de prerreducidos, opta por instalar una acería eléctrica en Gijón como la que existe en Sestao y estudia construir otra en Avilés, pero sin garantía alguna.

Lo que estamos viendo estas últimas semanas con los intentos fallidos de encendido de uno de los dos hornos altos de Veriña no es más que la antesala de la defunción de un modelo industrial que ha quedado obsoleto para una compañía que, a muy corto plazo, dejará de tener la dimensión que ha tenido hasta ahora. Ni productiva, ni de empleo, ni como tractor del tejido económico asturiano. Esa nueva era de la siderurgia ha cogido velocidad en el camino y está ya a la vuelta de la esquina. La primera meta volante se va a producir antes de que expire este año. La desaparición de uno de los dos sínteres marcará el inicio de una etapa totalmente distinta para el acero 'made in Asturias'. Me da la impresión de que todavía no somos suficientemente conscientes de ello.