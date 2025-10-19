El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Dani Castaño
Viento de nordeste

No caben más enredos

Esperar a lo que digan los tribunales de justicia para levantar definitivamente las barreras de la autopista del Huerna no es una decisión jurídica sino política, que tiene que tener sus consecuencias. Como política también es la bonificación total inmediata o el rescate de la concesión

Ángel M. González

Ángel M. González

Gijón

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00

Comenta

El éxito de la movilización del 17-O cobra mayor trascendencia por el momento político en que se produce. El clamor unánime en Asturias en ... favor de la eliminación del peaje del Huerna es la expresión de un sentimiento colectivo que lleva rondando en la región en los últimos años por el trato preferencial del gobierno central a unas comunidades que, lejos de ser leales al sistema constitucional, han venido aplicando permanentemente el chantaje como arma para desequilibrar a su favor la España de las autonomías. Ha sido la manifestación del hartazgo, encendida por la injusticia del pago de la autopista y especialmente por la displicencia chulesca de un ministro, el titular de la cartera de Transportes. Óscar Puente, con sus intervenciones vejatorias hacia los asturianos -cosa que no osa hacerlo con los catalanes o con los vascos pese a ser un señor de Valladolid- , no hizo más que dar validez al desprecio hacia una región por parte de un Ejecutivo que solo decreta, de manera sobrada, en virtud de lo que piensen o hagan sus socios en el Parlamento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  3. 3 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  4. 4 El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender
  5. 5 Cae una red criminal que obligaba a ocho mujeres a prostituirse en pisos de Oviedo
  6. 6 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  7. 7 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?
  8. 8 Condenado un vecino de Gijón por telefonear a una casa de citas y llamar «puta» a su interlocutora
  9. 9 El fenómeno con vídeos del Pueblo Ejemplar que causa sensación: «En Valdesoto somos de comedia»
  10. 10

    La nueva conservera de Carreño, más cerca de su instalación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio No caben más enredos

No caben más enredos