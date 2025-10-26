El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La condena a Gijón

La decimoquinta ciudad de España padece el severo castigo de la periferia. Los accesos por carretera y tren son propios del pasado siglo y la provisionalidad decretada hace quince años nos devolvió a los sesenta

Ángel M. González

Ángel M. González

Gijón

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

A principios de los dos mil, el entonces alcalde capitalino, el popular Gabino de Lorenzo, construyó la teoría del cerco a Oviedo para denunciar el ... escaso compromiso de las administraciones socialistas con el desarrollo de la ciudad, a favor de otros territorios como Gijón o las cuencas. Aquella idea fue utilizada por Gabino el laico, apodado así por nuestro director Francisco Carantoña para distinguirlo del primado arzobispo, en la cosecha electoral de sus últimos años de mandato municipal, antes de que ocupara a petición propia el puesto de delegado del Gobierno, sin que la atención respecto a Oviedo, por cierto, cambiara sustancialmente. En realidad, la apreciación de supuesto abandono a la capital de Asturias no era, de largo, equiparable al que lleva sufriendo la villa de Jovellanos en la última década y media. La comparativa en materia de infraestructuras lo dice todo. Los accesos por carretera y tren son propios del siglo pasado. La provisionalidad decretada hace quince años nos devolvió a los sesenta.

